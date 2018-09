En su segundo partido como técnico de la Selección de España , Luis Enrique consiguió un importante triunfo por la UEFA Nations League. Esto luego de que 'La Furia' vapuleara por 6-0 a Croacia, escuadra subcampeona del mundo.

Luego de la goleada, Luis Enrique atendió a los medios y dejó claro un tema importante. Y es que el técnico español no quiso entrar en polémica ante la pregunta por el exceso madridista en el once titular de España.

"Ni lo sabía ni me interesa, son de la selección española. Nada más. No son de un equipo u otro. La base es el Real Madrid y me parece bien. ¿Ninguno del Barcelona? Sólo veo una camiseta, la de la selección", respondió Luis Enrique.

Cabe señalar que Luis Enrique alineó a seis jugadores del Real Madrid (Carvajal, Nacho, Ramos Ceballos; Isco, Asensio). Un hecho que ocurre por primera vez en 16 años. Por su parte, en esta ocasión, no hubo ninguno del Barcelona.