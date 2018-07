El anuncio del nombramiento de Luis Enrique como seleccionador español de fútbol llega justo 24 años después de que protagonizara una de las imágenes imborrables de la historia de 'La Roja', cuando recibió un brutal codazo del italiano Mauro Tassotti en el partido por cuartos de final del Mundial de Estados Unidos 94.



España, pese a jugar un buen partido y a ser en varias fases superior al conjunto italiano, caía en el marcador gracias a los goles de Dino y Roberto Baggio. José Luis Pérez había igualado parcialmente.



En una transición española, Caminero abrió a la derecha hacia Jon Andoni Goikoetxea y el centro de este cruzó el área sin encontrar rematador. Luis Enrique , que estaba entrando por la izquierda marcado por Tassotti , de repente cayó y se echó las manos a la cara.



Cuando se levantó se pudo ver cómo la sangre no paraba de salir de la nariz. De inmediato fue hacia el jugador italiano y volvió a tirarse al suelo con una mezcla de dolor e impotencia.



Los jugadores españoles fueron a reclamar al colegiado, el húngaro Sandor Puhl. Pero éste se inhibió y no hizo caso.



Senén Cortegoso, el fisio que atendió al asturiano, tuvo que frenar a Luis Enrique mientras este seguía recriminando la acción a Tassotti. El asturiano intentó seguir, pero no pudo.



Tuvo muchas más oportunidades Luis Enrique para resarcirse con la selección, pero no pudo. Y por las cosas del destino, el gijonés ha sido anunciado como DT de España, justo 24 años después de aquella imborrable tarde en el Foxboro Stadium.