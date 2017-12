Cristiano Ronaldo ganó este año el Balón de 'France Football' y el premio 'The Best' de la FIFA. Sin embargo, muchos creen que estos reconocimientos para el portugués no fueron justos. No se trata simplemente de lo que digan los hinchas, también habrá que basarse en las opiniones de la revistas especializadas.



Una de ellas es la famosa 'FourFourTwo', que en su publicación mensual elaboró una lista de los 100 mejores del año y el puesto número 1 es para el crack argentino del Barcelona. Como es lógico, la revista ha sustentado su opinión en dos razones.



La primera trata que, a diferencia de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi supo echarse el equipo al hombro en el momento más difícil del año, cuando Neymar se marchó al PSG y Ousmane Dembélé se lesionó de gravedad. El tridente azulgrana pasó de ser Messi-Suárez-Neymar (MSN) a Messi-Messi-Messi (MMM).



La segunda razón apela a que Messi juega y hace jugar. Con el permiso de Don Andrés Iniesta, es el cerebro más importante que el equipo de Les Corts tiene hoy en día. Además, los números lo respaldan.



"Durante todo el año, el mediapunta del Barça ha marcado 39 goles en la liga, cinco más que cualquiera en las cinco ligas europeas más importantes, y ha registrado 10 asistencias. Lanza su brillantez como creador de jugadas en áreas más profundas, y merece encabezar esta lista", publica la citada fuente.

