Para muchos aún es complicado digerir que Lionel Messi no es más parte del Barcelona. Tanto el jugador como el club parecían inseparables, pero en esta vida nada dura para siempre y a mediados de 2021 el argentino no renovó su contrato, fichando días después por el PSG. Quien estuvo cerca a la ‘Pulga’ en los días previos al punto crítico de las negociaciones fue Sergio Agüero, por lo que es una voz autorizada para contar los entretelones de lo ocurrido.

El exfutbolista de la Albiceleste estuvo el último lunes como invitado en el canal de Twitch de El Chiringuito y manifestó, entre otras cosas, cómo se sentía Leo antes de no firmar la extensión de su vínculo con el conjunto azulgrana. Vale recordar que en ese entonces ambos concentraban juntos con la Selección Argentina en la Copa América.

“Una despedida de Leo bastante rara, porque estábamos en la Copa América y él tenía la camiseta del Barça en la habitación. Cada tres o cuatro días me decía ‘bueno, pa, creo que renové, me vas a tener que sacar una foto con la camiseta. A la tarde lo hacemos’. Cuando lo iba a buscar, me decía: ‘Todavía no”, relató el otrora goleador del Manchester City.

En otro momento dio a entender que Leo Messi no estuvo al tanto de nada, pues dejó todo en manos de su representante. “El jugador no tiene la culpa, responde a la decisión de los que tienen que arreglar su contrato. Uno sabe... Las verdades las saben la gente que está realmente en las negociaciones. Y el jugador no está en las negociaciones. Yo no me senté a negociar con el Manchester City”, apuntó el argentino.

Consultado posteriormente por cómo ve a su selección en la Copa del Mundo 2022, señaló que “ojalá que Argentina gane el Mundial, nosotros vamos a hacer un papel tranqui, de partido a partido, no es fácil. La clave van a ser cuartos de final para la Selección”.

“Si pasamos esa barrera, vamos con un gran impulso, y una gran confianza y las experiencias que los jugadores tienen. Y ahí hay grandes posibilidades. Se abre una puerta importante para poder pelear el título”, sentenció el ‘Kun’.





