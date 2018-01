En Real Madrid quieren contar con Neyma r para la próxima temporada y el periodista brasilero Ulisses Costa sostuvo hace poco que su compatriota también tendría todo arreglado con la 'Casa Blanca' para la campaña 2018-19. Su paso por PSG tan solo sería por un año para no llevarse tremendas críticas de un cambio del Camp Nou al Estadio Santiago Bernabéu en un solo paso. En la capital española podría tener como compañero a Cristiano Ronaldo.

Justamente, Neymar fue entrevistado por medios de su país y allí mostró más que su admiración por Cristiano Ronaldo. Antes tenía en su altar a Lionel Messi, pero tal parece que ahora ha cambiado de opinión para poner por encima a la figura máxima del Real Madrid. ¿Un nuevo guiño?

"Respeto mucho a Cristiano por la historia que ha escrito en el fútbol. Es el espejo en el que me miro ahora. Lleva 10 años en lo más alto al igual que 'Leo'. Todos queremos llegar a ser como ellos. Considero que el Madrid no es solo 'CR7'. Hay grandes jugadores en ese equipo", dijo Neymar en declaraciones que recoge el diario AS.

Asimismo, respondió sobre el esperado doble choque ante los españoles por los octavos de final de la Champions League. "Lo más importante para nosotros es pasar de ronda. Seguimos en el objetivo de ganar el triplete. Este partido es como una final y siento que haya sido tan pronto", añadió.

Como se recuerda, Neymar viene de marcarle un doblete al Montpellier por una nueva fecha de la Ligue 1. Sus dos tantos ayudaron a que su cuadro se mantenga en el primer lugar en el fútbol francés de primera división ahora con 59 puntos, 11 unidades por encima del Olympique Lyon.