Una 'puñalada' al Barza: entorno de Neymar se reúne en secreto con el Real Madrid por su fichaje

Se sienten pasos... Para nadie es un secreto que el Real Madrid está lejos aún de dar por finalizada su participación en este mercado de fichajes. El conjunto 'Blanco' quiere sumar un refuerzo más en el ataque para así poder cerrar su plantilla de cara a esta nueva temporada de fútbol. Es así que, dentro de los favoritos a arribar al Santiago Bernabéu, aparece nuevamente la figura de Neymar , cada vez más lejos de volver a Barcelona.



Es así que según pudo conocer este viernes el programa 'SER Deportivos' a través del periodista brasileño Fernando Kallás, el Real Madrid ya se puso en contacto con el círculo de familiares y amigos más cercanos de Neymar para tantear la factibilidad de la operación. "El entorno de Neymar garantiza que ha tenido una reunión con un emisario del Real Madrid. Se puede decir que la relación del entorno de Neymar con los dirigentes del Madrid es mejor que con los del Barcelona", afirmó la fuente



Asimismo, Kallás enfatizó mucho en el interés de las personas allegadas al astro brasileño por zanjar el futuro del jugador 28 años, resaltando el calvario que vive 'Ney' en París. "Si el Madrid quisiera cerrar el fichaje de Neymar, si fuera por el padre del jugador se cerraría en dos días", agregó el periodista.

🗣️Hablamos con el periodista @fernandokallas sobre el culebrón Neymar:



"El entorno de Neymar garantiza que ha tenido una reunión con un emisario del Real Madrid". https://t.co/t9pBBjdM2W — SER Deportivos (@SERDeportivos) August 9, 2019

Real Madrid ha aparecido con más fuerza en este nuevo giro de eventos que se presenta respecta al futuro de Neymar. Y es que, tal y como se conoció hace unos días, la misma directiva del club parisino habría informado a Florentino Pérez y a otros directivos de la 'Casa Blanca' del rompimiento de las relaciones con el Barza para así ponerse manos a la obra en una operación que podría marcar un hito en la historia de España.



Cualquier cosa podría pasar. Neymar no abandonaría el PSG si no es solo mediante una cesión por una temporada completa, a la que además se le tendría sumar una opción de compra no obligatoria al término del préstamo. Los franceses son conscientes que mantener al '10' es negativo para la plantilla, ya que él mismo ha confirmado a su entorno que no quiere seguir en Francia.



