Neymar se fue del FC Barcelona porque estaba cansado de vivir a la sombra de Lionel Messi. Hoy es el amo y señor del PSG, pero como su entorno ya afina los detalles para su fichaje por el Real Madrid , el crack brasileño quiere asegurarse que a su llegada no haya ningún crack que lo opaque.



De acuerdo al portal español 'Don Balón', se refiere precisamente a este tema la promesa que Florentino Pérez le ha hecho al crack sudamericano. Para convencerlo de vestirse de blanco, el mandamás merengue le habría jurado que cuando 'Ney' llegue, Cristiano Ronaldo ya será parte de la historia.



Florentino tendría pensado vender a Cristiano Ronaldo. (Getty) Florentino tendría pensado vender a Cristiano Ronaldo. (Getty)

El magnate español es consciente que Neymar no soportaría compartir el protagonismo con la estrella portuguesa, es por es que plan inmediato es venderlo al mejor postor en el próximo mercado de verano. El Manchester United y el fútbol chino aparecen como serios candidatos para hacerse con su servicio.



"[...] Es por eso que Florentino Pérez le ha dejado claro que si ficha por el club blanco Cristiano se irá. No hay manera de que los dos compartan vestuario. Por lo menos no en el Bernabéu", publica la citada fuente sobre el futuro del crack brasileño en Valdebebas.



Cabe recordar que Neymar llegó al PSG en verano del año pasado luego que los franceses pagaran al Barcelona los 220 millones de euros de su cláusula de rescisión. Así, el brasileño está ligado al equipo de Emery hasta 2022, pero Real Madrid hará todo lo posible para concretar su llegada en verano de 2018.