El curso 2018-19 fue de terror para el Real Madrid, que tuvo tres distintos técnicos (Lopetegui, Solari y Zidane), se quedó en octavos de final de la Champions League a manos del Ajax, y que vio como el Barcelona lo sacaba de la Copa del Rey y LaLiga. El objetivo, entonces, de Zidane era claro: rearmar casi el mismo plantel que él había dejado con tres ‘Orejonas’ consecutivas con miras a la siguiente temporada.

Y este arranque del 2019-20 presentó algunas dudas para los ‘blancos’, pero el fin de año dejó satisfechos a la afición, el club y plantel. Si bien cedieron dos puntos en casa en LaLiga frente al Athletic Bilbao que le costó dejar la punta en manos de los azulgranas, las sensaciones están intactas.

Zidane le ha tomado la mano de nuevo a su equipo y los jugadores parecen haber retomado la confianza. Aún así, los verdaderos retos del francés y de su Madrid se verán en este 2020 con LaLiga, Champions League y la nueva Supercopa de España por delante.

Los retos del Real Madrid en el 2020

Títulos. Un equipo como la ‘Casa Blanca’ no puede darse la licencia de otra temporada sin levantar trofeos. En ese sentido, la nueva Supercopa de España aparece como el primer gran reto. De vencer al Valencia en ‘semis’, se medirá ante el ganador del Barcelona o Atlético de Madrid.

Más lejos quedará la ilusión de la Champions League, donde el primer gran reto será Manchester City de Guardiola en octavos. LaLiga y la Copa del Rey (que Zidane no ha ganado) aparecen como los otros objetivos, aunque más lejanos.

Mejorar el ataque. Solo Benzema, con 35 goles en 2019, ha dado la cara frente a la portería. Esta temporada ya suma 16 tantos, por los 6 de un lejano Rodrygo que es su inmediato perseguidor. El Real Madrid tendrá que mejorar la cifra de 100 goles con la que cerró el año, 48 menos que en 2018.

Karin Benzema marcó 35 dianas en el 2019 con el Madrid.

Mantener el nivel defensivo. La pareja Ramos-Varane ha remotado su mejor nivel, y Courtois ha vuelto a ser ese portero que gana partidos. De hecho, en los últimos 6 encuentros solo han encajado 3 goles (ante Alavés, Brujas y Valencia).

Dar minutos a la ‘Unidad B’. Zidane necesita reactivar a los jugadores que están para dar ‘oxígeno’ a los habituales titulares. Luka Jovic no termina de entrar al equipo, Mariano prácticamente no cuenta, mientras que a James Rodríguez no lo han dejado tranquilo las lesiones.

AQUÍ MÁS DEL MUNDO DEL FÚTBOL...