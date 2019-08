Real Madrid se ríe del Barça: sin dinero para fichar a Neymar, los blancos se alistan para dar el golpe

Real Madrid está muy confiado en que al final del mercado de verano, terminará ganándole al Barcelona el fichaje de Neymar. Según el periodista Josep Pedrerol, en Valdebebas creen que los azulgranas no tienen dinero para comprar al brasileño y serán los blancos quienes acabarán festejando la llegada del sudamericano.



"El Real Madrid cree que el Barza no puede fichar a Neymar, creen que no tiene dinero para afrontar la operación. Y ojo, están convencidos de que ellos son la solución al problema. Lo ven a Neymar más cerca del Madrid que nunca", ha comentado el periodista del sintonizado programa deportivo español.



En Real Madrid tienen varias razones para estar seguros de que su máximo rival no tiene liquidez para cerrar el regreso de Neymar. Una de ellas es la insistencia de Bartomeu en pedir su cesión por dos temporadas y pagarlo recién a la segunda.

De acuerdo al diario 'Mundo Deportivo', esa esa la última oferta que el Barcelona le ha mandado al PSG. Además, por cada temporada, el club francés recibiría un pago por concepto de 'alquiler'.



Real Madrid siempre atento

La prioridad de Neymar sigue siendo volver al Barcelona, pero su agente Pini Zahavi, sigue trabajando en la otra opción que sería el Real Madrid, y durante las últimas semanas no ha interrumpido las conversaciones con los responsables del club merengue, afirma "L'Équipe".



El presidente madridista, Florentino Pérez, según el mencionado diario deportivo, ha asegurado a los representantes del jugador que tiene margen financiero para satisfacer sus exigencias y, de hecho, la semana pasada hubo conversaciones con el PSG.



► WhatsApp cambia de nombre, como Real Madrid de objetivo: el crack que llegaría en lugar de Pogba en 2019-20



► 'Scarface' no deja el fútbol: Franck Ribery fue anunciado por la Fiorentina de la Serie A



► A todo o nada por Neymar: peso pesado del Barcelona será vendido por 40 'kilos' para fichar al brasileño



► ¡Te lo pedimos señor! Florentino escucha a las 'vacas sagradas' del Real Madrid y todos apuestan por Neymar