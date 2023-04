No cabe duda que Marco Asensio es uno de los futbolistas más importante en el Real Madrid. Y es que, a pesar de que no es habitual titular en el esquema de Carlo Ancelotti, el atacante español siempre supo mostrar su jerarquía en el terreno de juego y aportar con grandes anotaciones. Sin embargo, el futuro del futbolista de 27 años sigue siendo una incógnita en las oficinas del Santiago Bernabéu. Si bien su contrato vence en verano de 2023, aún no existe nada claro sobre la decisión que tomará el ariete ‘merengue’.

Como se recuerda, Asensio aún no tenía claro si renovar su vínculo con el cuadro blanco, a causa de que no estaba teniendo continuidad con el DT italiano, algo que en los últimos partidos ha cambiado, puesto que se ha convertido en una pieza importante tanto en los encuentros de LaLiga Santander como la UEFA Champions League.

Pero, a pesar de este panorama, el delantero español todavía no tiene definido si continuará en el Real Madrid. Ante ello, Carlo Ancelotti viene analizando diferentes opciones para sustituir al futbolista ‘merengue’, teniendo en cuenta que se necesitará a un jugador con mucho talento y condiciones para cubrir el vacíó que dejaría el exEspanyol.

Ante este escenario, el cuadro blanco, tras una larga búsqueda en el mercado, parece haber encontrato al relevo perfecto para Marco Asensio. Según informó Calcio Mercato y Relevo, dos medios populares en Italia, el nombre que más gusta al comando técnico del último campeón de la Champions League es el de Samuel Chukwueze.

Grandes condiciones para vestir la camiseta del Real Madrid

No cabe duda que el nigeriano es uno de los mejores jugadores de LaLiga Santander, siendo una de las figuras del Villarreal, actual equipo dirigido por Quique Setién. En la presente temporada, Chukwueze suma 13 goles y 11 asistencias en 41 partidos disputados en todas las competiciones.

Por este motivo, lo ven como una incorporación ideal debido a que puede adaptarse a su rol de suplente, ya que tiene 23 años. Además, conoce muy bien el campeonato español y es un perfil diferente, el cual gusta mucho al comando técnico de Carlo Ancelotti. Ojo, su contrato culmina en verano del 2024 y aún no hay noticias sobre su renovación. Eso sí, en el Villarreal no piensan dejarlo ir en el próximo mercado por menos de su cláusula de rescisión de 80 millones de euros.





