En la mañana de este lunes, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) abrió un proceso en contra de Carlo Ancelotti tras sus declaraciones sobre Melero López, árbitro que dirigió el duelo entre Real Madrid vs. Girona. Luego de una queja del Comité Técnico de Árbitros, el Comité de Competición ha solicitado que se castigue al estratega italiano con una sanción no menor a dos fechas por sus manifestifaciones. El elenco ‘merengue’ ya es consciente de que este suceso y se han mostrado indignado, señalando que recurrirán a instancias superiores si es que el técnico llega a recibir una sanción.

No cabe duda que el penalti señalado por mano de Marco Asensio ha generado diversas opiniones; entre ellas, la de ‘Carleto’ tras el encuentro. El entrenador del equipo blanco no se guardó nada y aseguró que el balón “no le da en la mano, sino en el pecho”, sentenciando que el penal era “inventado”.

Ante ello, el Comité Técnico de Árbitros hizo llegar su queja al de Competición por las declaraciones del técnico, ya que entienden que puede aplicarse lo mismo que con Gayá, quien fue sancionado en la pasada temporada por el mismo motivio.

El Comité de Integridad de la RFEF y de Competición se reunirán este miércoles, con el objetivo de analizar y actuar, en caso de considerarlo oportuno. Eso sí, el proceso inició este lunes, nombrando a un juez intructor que tomará declaraciones de las ambas partes involucradas.

Es necesario mencionar que, según el reglamento de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), “la realización por parte de cualquier persona sujeta a disciplina deportiva de declaraciones a través de cualquier medio mediante las que se cuestione la honradez e imparcialidad de cualquier miembro del colectivo arbitral o de los órganos de la RFEF, así como las que supongan una desaprobación de la actividad de cualquier miembro de los colectivos cuando se efectúen con menosprecio o cuando se emplee un lenguaje ofensivo, insultante, humillante o malsonante, serán sancionados”.

Casos similares en LaLiga

En la temporada pasada, José Luis Gayá fue sancionado con cuatro partidos por un caso similar, cuando criticó el arbitraje del partido entre Valencia y Osasuna. Curiosamente, el juez principal de este encuentro fue también Melero López. En ese entonces, el internacional mencionó lo siguiente: “Es la tónica que llevamos esta temporada. Le tienen que avisar de un penalti clarísimo. El árbitro lo ha visto y no ha querido pitarlo. Lucharemos contra todo y seguiremos adelante”.

Sin embargo, quedaron sin castigo otras declaraciones en contra de coleagidos, como es el caso de Cervera, entrenador de Cádiz, quien aseguró tras un clamoroso penalti no pitado de Foulquier a Prea que “lo ha visto todo el mundo pero hay tres personas que no lo han visto. La única explicación es que no lo han querido pitar”.





