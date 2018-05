El Real Madrid conquistó en Kiev el pasado sábado la Champions League número 13 de su historia. Ha sido un golpe de alegría para todos sus hinchas, aunque trabajo extra para los que tienen que ver con la inmobiliaria del club ya que no hay más vitrinas en el Santiago Bernabéu.



No se trata de una frase cliché de esas que repiten los hinchas. Es toda una realidad. En el museo del Real Madrid ya no hay espacio para poner la copa lograda ante el Liverpool. Es por eso que recién a partir de la próxima semana la 'Orejona' podrá seguir exhibida.

Tal como cuenta el diario 'Marca', tras la obtención de la Décima en Lisboa, Real Madrid decidió ampliar la vitrina que alberga los trofeos de la Champions League. Pero nadie pensó que tenía que hacer espacio para tres consecutivos.



Con la llegada de la Undécima de Milán no hubo problema. Sin embargo, el espacio empezó a faltar con la 12 de Cardiff. Hubo que ajustar los trofeos para que todos entren en la misma vitrina, pero con ka Champions League lograda en Kiev ya es imposible. Hay que mandar a hacer otra vitrina.