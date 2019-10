Zidane tiene fecha de ‘expiración’: su continuidad depende de estos resultados

Real Madrid se encuentra en la cuerda floja en la Champions League. Por ahora se mantiene en ella y pasa de un lado hacia el otro, pero la situación puede comenzar a tambalear cuando visite el 22 de octubre al ‘Infierno de Estambul’. Florentino Pérez ha convocado a una reunión de urgencia para definir la situación de Zinedine Zidane , el hombre que los convirtió en invencibles en Europa y ahora no puede ganarle al Brujas en casa. ¿Cuál es el tema central que tocará el presidente blanco con el resto de dirigentes? El presente de ‘Zizou’.



Zidane tiene fecha de expiración en el Real Madrid si es que no cambia la situación de la plantilla en octubre e inicios de noviembre. Si bien el equipo se encuentra en el primer lugar en la tabla de posiciones en LaLiga, los dos partidos que siguen en el Grupo A son de vida o muerte para los madridistas. Su chance para los octavos de final depende de ello.



Frente al Galatasaray, el Real Madrid debe sumar seis puntos para asegurar su segundo lugar en la tabla de posiciones. El PSG ya sacó distancias con dos triunfos y el madridismo pende de los duelos del 22 de octubre, así como la vuelta en el Bernabéu para el 6 de noviembre. Si ‘Zizou’ no celebra en Estambul como en Madrid, la dirigencia decidirá la fecha de la decapitación para traer un nuevo entrenador al banquillo del club más popular en el mundo.



Mourinho, una opción factible para Florentino Pérez. (Foto: Getty) Mourinho, una opción factible para Florentino Pérez. (Foto: Getty)

La opción y los resultados del Real Madrid

Mourinho siempre asoma como una opción , pero la prioridad número uno son los resultados del equipo. La ‘pelea’ de Sergio Ramos en el camerino para generar una reacción en sus compañeros quizás sea el primer punto de inflexión hacia los jugadores. El técnico, por ahora, no comunica nada a la espera de que se consigan los resultados.



El Real Madrid ha conseguido el 59% de los puntos posibles en nueve partidos de la temporada. La estadística no es mala, pero el rendimiento del equipo simplemente no funciona. En LaLiga Santander se han cedido dos empates sumados al resultado contra el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano y se ha perdido contra un PSG sin Neymar, Cavani e Icardi por una goleada de escándalo, y ahora se empata contra Brujas. El equipo no está jugando bien.



Hasta el 6 de noviembre hay siete encuentros, pero solo dos pesan en la plantilla y ‘Zizou’: el Galatasaray del veterano Radamel Falcao.



