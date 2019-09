Gracias, Arsenal: Dani Ceballos multiplicó su valor desde que dejó el Real Madrid

Recuperó la sonrisa, aquella que por momentos durante largas semanas fue agria. Dani Ceballos no encontró lugar en el equipo principal del Real Madrid y la cúpula de la institución merengue, tras una conversación con Zidane, decidió prestarlo. El Arsenal fue uno de los que se interesó por él y vaya que no se equivocaron. Hoy no solo es un jugador importante para Unai Emery y para Robert Moreno en la Selección de España.

La llegada de Ceballos a la Premier League le dio continuidad y mejor roce físico, una liga donde puede demostrar mejor sus habilidades técnicas. En 4 partidos, el mediocampista ha brindado dos asistencias de gol y logrado un MVP del partido, lo que ha hecho que su valor despegue en menos de un mes.

Antes de partir del Madrid, el valor del jugador de 23 años era de al menos 30 millones de euros. Ahora, un poco más de tres meses después, ha incrementado su valía un 40%, llegando hasta los 45 millones de euros actuales, según el portal web Transfermarkt.

Kubo y Reguilón

Parece curioso que los jugadores del Real Madrid ven crecer su valor lejos del equipo que lo compró. Así como con Ceballos, tantos Sergio Reguilón como Takefusa Kubo han visto en estos meses cómo su valor ha ido incrementando, según la web Transfermarkt.

El lateral izquierdo ha subido de los 15 millones en que se le valoraba el 11 de junio a los 22 de esta última actualización. Por su lado, el nuevo '10' de Mallorca subió de 2 millones a 10 actuales. Sin duda, el único que sale beneficiado es el club merengue, que el próximo año verá regresar a todos sus jugadores más rankeados y con mayor valor en el mercado.

