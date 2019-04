Y aún no sube al avión: Eden Hazard y su primer gran 'problema' en el Real Madrid

Todavía no ficha y ya tiene algunos inconvenientes. Eden Hazard ya afronta uno de sus primeros dilemas en la capital española con miras a lo que será su estadía una vez que fiche por el Real Madrid : ¿dónde vivir? El mediocampista belga ya está buscando casa y por ahora tiene dos opciones.

En un principio, Hazard habría elegido vivir en la zona de La Finca, en Pozuelo de Alarcón, donde residen algunos de sus compañeros y otras figuras, no solo del deporte, que residen en Madrid.



Sin embargo, gente de su entorno, le habría recomendado elegir La Moraleja, una zona también de lujo y que, además, está muy cerca de la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Esto, desde luego, le supondría una ventaja en los entrenamientos.



El belga tendrá que decidir pronto, si optar por una zona que le facilitaría los desplazamientos; o una la zona en la que vivió Cristiano Ronaldo, una de las más seguras de la ciudad, y en la que además sería vecino de varios de sus compañeros en la plantilla.

Por lo pronto, Eden Hazard no se cansa de enviar guiños. Esta vez, el futbolista llenó de elogios a Zinedine Zidane y aplaudió su regreso al Real Madrid.



"No soy jugador del Madrid, pero como fanático de Zidane puedo decir que estoy feliz que haya vuelto a dirigir. Para los fanáticos es una tremenda noticia, aunque para los otros clubes no es bueno que él y el club se hayan reencontrado", sostuvo Hazard a Radio Montecarlo.

