Barcelona vs. CD Guadalajara se miden este martes 16 de diciembre por los 32vos de final de la Copa del Rey, desde el estadio Pedro Escartín. La escuadra ‘culé’ es ampliamente favorito, pero los locales quieren dar la sorpresa. A continuación, Depor te brinda todos los detalles sobre este enfrentamiento, incluyendo horarios, canales y otra información relevante para que estés bien informado sobre el partido.

El equipo dirigido por Hansi Flick busca evitar sorpresas en su estreno copero, teniendo en cuenta que necesita mantenerse vigente a nivel competitivo. Por esta razón, van por la victoria y clasificación en condición de visitante.

Se espera que algunos jugadores habituales descansen, pero el objetivo es sellar el pase a la siguiente ronda sin complicaciones. Además, el próximo fin de semana seguirán con su participación habitual en LaLiga, vísperas también de la última fecha de la Champions League.

Tras consolidar su primer lugar en la Liga Española, tras vencer por 2-0 a Osasuna, Barcelona tiene la responsabilidad de avanzar en la Copa del Rey, competición de la que es el vigente campeón. Además, los ‘culés’ son los más campeones del torneo con 32 títulos, muy lejos de los 24 obtenidos por Athletic Club o los 20 del Real Madrid.

El conjunto alcarreño recibe al gigante catalán con la ilusión de dar la campanada. Para ellos, este partido representa una oportunidad histórica de medirse a uno de los clubes más importantes del mundo.

El choque se jugará a partido único en el Estadio Pedro Escartín (Guadalajara) este martes 16 de diciembre. Normalmente, los equipos de menor rigor en el ránking local tiene la oportunidad de ser locales en el inicio de la competencia.

Es un recinto deportivo con una capacidad de 6000 personas que tiene este nombre en honor a Pedro Escartín, figura destacada del siglo XX. Además de futbolista, fue árbitro, entrenador, periodista y escritor.

Barcelona vs. CD Guadalajara: horarios del partido

El encuentro entre Barcelona y CD Guadalajara está programado para este martes 16 de diciembre desde las 3:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay el duelo comenzará a las 5:00 p.m.; en Venezuela y Bolivia a las 4:00 p.m.; en México a las 2:00 p.m.; mientras que en España a las 9:00 p.m.

¿En qué canales ver Barcelona vs. CD Guadalajara?

El partido entre Barcelona vs. CD Guadalajara se disputará en el estadio Estadio Pedro Escartín (Guadalajara), con la transmisión exclusiva de DSports para toda Latinoamérica, disponible en la parrilla de DIRECTV y el servicio de streaming de DGO. En España, el choque será televisado por Movistar+. Para Perú, será televisado por América TV, canal 4 de señal abierta. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

