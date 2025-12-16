Real Madrid vs. Talavera se miden este miércoles 17 de diciembre por los 16vos de final de la Copa del Rey, desde el estadio El Prado (Talavera de la Reina). Los dirigidos por Xabi Alonso parten como amplios favoritos. A continuación, Depor te brinda todos los detalles sobre este enfrentamiento, incluyendo horarios, canales y otra información relevante para que estés bien informado sobre el partido.

Real Madrid no pasa por su mejor momento deportivo y es que ha dejado escapar al FC Barcelona en el torneo local, tras ceder puntos en casa, por lo que necesita recuperar la racha triunfal ante un Talavera de Tercera División que no cuenta con los pergaminos de los blancos.

En teoría, los ‘merengues’ son favoritos para quedarse con la victoria y clasificación, pese a que se espera un once alterno en comparación al que alinea en la Liga Española y la Champions League.

Real Madrid llega tras vencer el último fin de semana a Deportivo Alavés.

Cabe mencionar que Talavera llegó a esta ronda de la Copa del Rey, luego de imponerse en ronda previas al Rayo Majadahonda a domicilio (1-4) y al Málaga como local (2-1). Ahora tendrá al frente a uno de los rivales más duros de la competencia.

Si bien se jugará en campo visitante, Real Madrid es uno de los más campeones de la competición con 20 títulos, solo superado por los 24 del Athletic Club y los 32 del FC Barcelona. Este será su último partido fuera de casa, pues luego recibirá en el Santiago Bernabéu por la Liga Española al Sevilla antes de finalizar el año deportivo.

Cabe resaltar que Barcelona, su clásico rival, no la tuvo tan fácil para clasificar a la siguiente etapa, derrotando 2-0 a CD Guadalajara en los últimos minutos del partido. Por esta razón, los ‘merengues’ no pueden confiarse de la ventaja de su plantilla.

Real Madrid vs. Talavera: horarios del partido

El encuentro entre Real Madrid vs. Talavera está programado para este miércoles 17 de diciembre desde las 3:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay el duelo comenzará a las 5:00 p.m.; en Venezuela y Bolivia a las 4:00 p.m.; en México a las 2:00 p.m.; mientras que en España a las 9:00 p.m.

¿En qué canales ver Real Madrid vs. Talavera?

El partido entre Real Madrid vs. Talavera se disputará en el estadio El Prado (Talavera de la Reina), con la transmisión exclusiva de DSports para toda Latinoamérica, disponible en la parrilla de DIRECTV y el servicio de streaming de DGO. En España, el choque será televisado por Movistar+. Para Perú, será televisado por América TV, canal 4 de señal abierta. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR