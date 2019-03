¿Ser Cristiano Ronaldo por un día? La sorprendente revelación de Eden Hazard sobre el astro portugués

Eden Hazard accedió a un curioso y largo test del medio belga, HLN, donde respondió de todo con la sinceridad que siempre denota, desde reconocer que le gustaría ser Cristiano Ronaldo por un día, que había fumado alguna vez en su vida y que entre Mbappé y Neymar, elige al campeón del mundo.

Todo comenzó con la curiosa pregunta si le gustaría ser su hermano Thorgan por un día, a lo que el capitán de la Selección de Bélgica respondió que “quisiera ser él muchos días, no solo uno. Es un tipo realmente genial”. Acto seguido, no ocultó su admiración cuando le preguntaron si le gustaría por un día ser el crack de la Juventus: “Oh, sí, sería fantástico alcanzar su nivel de excelencia. Creo que sería muy brillante”. Es más, cuando fue consultado si el Barcelona ganaría la Champions esta temporada, soltó una declaración que le gustará a todo madridista: “No lo descarto, pero como Cristiano gana la Liga de Campeones cada temporada, creo que será difícil”.



Hazard también fue consultado por su preferencia entre el Real Madrid y el Barcelona, a lo que inteligentemente esquivó la respuesta con la misma habilidad con la que controla el balón en el campo, al decir que los “dos clubes son grandes”. Pero, cuando tuvo que elegir entre Mbappé o Neymar, el crack no dudó en su respuesta: “Si tengo que elegir, diré Mbappé. Pero eso es porque conozco a Kylian personalmente muy bien”.



El delantero belga del Chelsea y pretendido por el Real Madrid, también soltó una ‘bomba’ sobre un mal hábito que tuvo alguna vez en su carrera. “sí, he fumado alguna vez”.



► "No hay amistad": Courtois reveló cuál es su relación con Keylor Navas tras perder el titularato en el Madrid



► ¡Por Mbappé, Hazard y alguien más! La impresionante cantidad que tendría el Real Madrid para fichar



► La decisión más polémica: Luis Figo reveló por qué dejó el Barcelona para ir al Real Madrid



► Todo por el Barcelona: el movimiento de locura de Antoine Griezmann para volver a interesar a los azulgranas