Paulo Dybala es uno de los mejores jugadores de Juventus. Si bien no ha tenido el mejor arranque de temporada por una serie de lesiones que ha sufrido, el argentino se ha convertido en los últimos años en pieza clave para el once turinés. Sin embargo, su continuidad más de allá del 2022 no está confirmada.

Según informa este sábado el diario ‘TuttoSport’, las negociaciones para renovar el contrato del astro sudamericano no van por buen camino. De hecho, la directiva del club blanco y el representante del futbolista ni siquiera han acordado una fecha para sentarse a conversar.

Debido a la pandemia del coronavirus, las reuniones entre el entorno de Dybala y la Juventus se han postergado una y otra vez. No se vislumbra un acuerdo entre ambas partes y en Italia ya se habla de que las relaciones entre el jugador y el club no pasan por su mejor momento.

La condición de Paulo Dybala para renovar con la Juventus pasa por cobrar 15 millones de euros por temporada. Sin embargo, en el club italiano no le ofrecen más que 10 ‘kilos’, cifra que incluye bonos y variables. El futuro el ex Palermo no está nada claro.

Semejante situación pone a Dybala nuevamente en la órbita de Real Madrid. Son varias ya las oportunidades en las que el argentino ha sonado en los despachos del Santiago Bernabéu, pero las altas pretensiones de la ‘Vecchia’ han frenado su salida.

De cara a futuras negociaciones con Juventus, Real Madrid estaría dispuesto a poner a Isco y Vinicius Junior como monedas de cambio por Dybala. El argentino sigue siendo el viejo anhelo de Florentino Pérez.





