Terminó la temporada y Zinedine Zidane comunicó a la directiva de Real Madrid, encabezada por Florentino Pérez, que renuncia al cargo de director técnico. Sin embargo, la salida del francés no fue tan fácil como parece, pues el presidente del club hizo su mejor esfuerzo para intentar retenerle en la institución.

“Luché para que se quedará. Estuve toda la tarde con él para convencerle y con José Ángel Sánchez (director general)”, afirmó el titular de la ‘Casa Blanca’. Luego, el máximo dirigente del club de la capital española reconoció que esperaba una situación así, pues el galo había pasado por un curso desgastante.

“No me sorprendió (la renuncia). Era una de las posibilidades. Le conozco. Este año ha sido duro y uno se cansa de ser entrenador. Zidane es muy sencillo, cuando dice que se quiere ir ya se ha ido”, agregó Pérez en una entrevista brindada al programa ‘El Transistor’ mediante la cadena radial Onda Cero.

“Un entrenador que hace cuatro ruedas de prensa a la semana acaba agotado. Algunas preguntas ni las entendía. La gente ha tratado bien a Zidane, y una parte de la prensa. Otra parte no. Si se pregunta ocho veces por lo mismo en una rueda de prensa, acabas agotado”, añadió.

De otro lado, el presidente de Real Madrid desveló que nunca leyó la carta abierta de ‘Zizou’ a los fanáticos de la institución. El técnico comentó en esa misiva que no sintió el respaldo de los miembros de la dirigencia durante los momentos más complicados de la pasada campaña. En todo caso, Florentino mantiene la incredulidad en que esas fueran palabras del DT.

“No la he leído. Lo juro por mis nietos. Me dijeron que era mala. No la ha escrito él. Ese no es Zidane. Se la habrá escrito alguien. ¿Mi relación con él? Le tengo el mismo cariño de siempre. Ha sido una leyenda del Madrid”, manifestó.

Y agregó sobre el mismo tema: “Hablé toda la tarde con él y nunca me dijo lo que dijo después en la carta. Ha sido una temporada muy difícil. No he vuelto a hablar con él. No sé ni si está en Madrid. Le sigo teniendo el mismo cariño de siempre. Si por mi fuese, que volviese a ser entrenador del Real Madrid”.

De hecho, Florentino Pérez desea que ‘Zizou’ cumpla uno de sus más grandes anhelos en su etapa como preparador: “Zidane tiene la ilusión de ser seleccionador en Francia y seguro que lo conseguirá”, cerró.





