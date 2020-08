En el Real Madrid ya avisaron que no realizarán fichajes esta temporada como medida para aliviar la crisis generada por el coronavirus. Sin embargo, hay algunos jugadores con los que no cuenta Zidane y con los que el club, precisamente, quiere hacer caja. Uno de ellos es Gareth Bale, aunque el galés no tiene intención de salir del Bernabéu.

De acuerdo a información que adelanta el portal madridista ‘Defensa Central’, Florentino Pérez ha citado al futbolista y a su agente Jonathan Barnett para la próxima semana para comunicarles personalmente lo que ya sabe: Zidane no le dará ni un solo minuto.

En esta reunión, el mandamás del Madrid tratará de buscar una solución, explicarles que el club no tiene nada contra él, que hay agradecimiento máximo por lo que ha dado, pero que hay que buscar una salida que beneficie a todas las partes.

Interés del Tottenham

Mourinho pensaría en llevar de vuelta a Gareth Bale al club donde alcanzó su mejor performance a nivel profesional. Sin embargo, los londinenses tendrían que negociar con sus pares madrileños el tema económico, teniendo en cuenta que el jugador de 31 años aún mantiene contrato con el Madrid, y que su salario es uno de los más altos del equipo de Zidane.

Aunque el jugador siempre se ha mostrado reacio en abandonar el club merengue, la idea de regresar al club donde se fue como ídolo, no le desagrada para nada. Cabe recordar que con en White Hart Lane anotó 55 goles en 203 partidos.

