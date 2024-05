El Real Madrid se encuentra al borde de la gloria, a solo un paso de certificar su 36º título de LaLiga de España. Con una ventaja considerable de once puntos sobre su más cercano perseguidor, el FC Barcelona, los de Carlo Ancelotti están acariciando la posibilidad de añadir un nuevo trofeo a sus vitrinas, consolidando su dominio en la competición doméstica y afianzando su legado como uno de los clubes más exitosos del mundo. Y todo esto en medio de una eliminatoria de semifinales de Champions League ante el Bayern Munich. Sin embargo, la coronación no llegará de inmediato.

Aunque los merengues se enfrentarán al Cádiz en el Santiago Bernabéu en la jornada 34 de LaLiga este sábado 4 de mayo, la consecución del título tendrá que esperar hasta la conclusión del encuentro entre el Girona y el Barcelona, programado para el mismo día en el Estadio de Montilivi. Una espera cargada de expectativas y nerviosismo para los aficionados del cuadro de Chamartín.

Entonces, ¿qué debe hacer el Real Madrid para asegurar su tan ansiado título? La fórmula es sencilla, pero requiere precisión. Los blancos necesitan asegurar la victoria contra el Cádiz y luego cruzar los dedos para que el Barcelona no logre imponerse al Girona. Cualquier otro resultado postergaría la celebración al menos por una jornada más, manteniendo la incertidumbre.

Un empate o una derrota del Real Madrid ante el Cádiz pondría en pausa la fiesta del alirón, dejando un margen de 10 o 11 puntos de diferencia con respecto al Girona o al Barcelona, dependiendo del resultado del enfrentamiento catalán. Con cuatro jornadas y 12 puntos por disputarse, el título aún no sería matemáticamente seguro para los blancos en caso de un traspié.





¿El alirón del Real Madrid para la próxima semana?





Si el desenlace esperado no se materializa este fin de semana, el Real Madrid tendrá otra oportunidad para sellar su destino el sábado 11 de mayo en el estadio de Los Cármenes, donde enfrentarán al Granada. Sin embargo, existe la posibilidad de que la celebración llegue antes, incluso el viernes 10, en caso de una combinación de resultados favorable para los merengues y desfavorable para sus rivales.

Pero, ¿qué sucederá después de asegurar el título? ¿Cuándo será la tan esperada celebración en Cibeles? Aunque el club no ha confirmado oficialmente si habrá una celebración inmediata en la fuente de Cibeles tras el partido contra el Cádiz, las opiniones están divididas. La proximidad del crucial partido de vuelta de las semifinales de la Champions League contra el Bayern sugiere posponer la celebración.

Sin embargo, la historia señala que en ocasiones anteriores, como en 2022, el Real Madrid optó por celebrar el título en Cibeles a pesar de que pocos días después debía encarar el duelo de vuelta de semifinales de la Champions League ante Manchester City. En aquella edición, los de Ancelotti pasaron a la final y terminaron ganando en Paris la decimocuarta Liga de Campeones ante Liverpool.

Se desconoce si Real Madrid celebrará en Cibeles un nuevo título de LaLiga.





¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Cádiz?





El encuentro entre Real Madrid y Cádiz está pactado para este sábado 4 de mayo desde las 9:15 a.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 11:15 a.m.; en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 10:15 a.m.; en México a las 8:15 a.m.; mientras que en España a las 4:15 p.m.





¿En qué canal ver Real Madrid vs. Cádiz?





El partido entre Real Madrid y Cádiz se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu y será transmitido para Latinoamérica a través de la señal de DSports, disponible en los canales 610 y 619 de la parrilla de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO.

Real Madrid enfrentará a Cádiz este fin de semana por la fecha 34 de LaLiga. (Foto: EFE)

