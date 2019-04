¡Fin del 'Culebrón'! Real Madrid ya decidió la salida de Keylor Navas para el 2019-20, según 'Jugones' [VIDEO]

Luego de una temporada llena de decepciones, Real Madrid planifica su plantilla para el 2019-20 y en ella no figura el nombre de Keylor Navas. Según el periodista Josep Pedrerol en su programa de 'Jugones', la directiva merengue ha decidido que el portero costarricense sea el gran sacrificado.

Según Pedrerol, periodista que se ha ganado la credibilidad de muchos en los últimos meses tras adelantar la fuga de 'CR7' a Juventus y la vuelta de Zidane al Real Madrid, Florentino Pérez ha decidido que el 'tico' será vendido en el siguiente mercado de fichajes. Su lugar será ocupado definitivamente por Courtois.

"Keylor Navas no va a seguir la temporada que viene en el Real Madrid. Keylor será el sacrificado. El portero será Courtois", ha explicado el presentador de 'Jugones' en un noticia que ha sorprendido a muchos ya que se pensaba que con la vuelta de Zidane, el ex Levante iba a recuperar el titularato.

Su salida del Real Madrid estaba al caer

Consultado en conferencia de prensa sobre la continuidad de Keylor Navas en la próxima temporada, Zidane trató por todos los medios de esquivar las preguntas de la prensa. "No te voy a decir nada. Keylor tiene un contrato. A final de temporadas veremos que va a pasar. A Keylor le quiero mucho como jugador y como persona", dijo el DT del Real Madrid.



"No te voy a decir lo que va a pasar. Lo que sí te quiero decir es que va a ser bien claro desde principio de temporada. Pero no te voy a decir quien se quedará, quien se va a ir", respondió Zidane a la pregunta sobre quién será el titular en el arco del Real Madrid para el próximo curso.



► Tabla de posiciones de LaLiga Santander: ingresa aquí para ver cómo van tus equipos en la Primera División de España



► Ni lo miren: el presidente del Barcelona reveló cuánto tiempo quiere a Lionel Messi en el equipo



► ¿Cada vez más cerca del Real Madrid? El guiño de Zinedine Zidane a Eden Hazard en conferencia



► ¡'BOMBAZO' CON MAYÚSCULAS! Miguel Trauco no continuará en Flamengo tras la Copa América



► ¡Nooo! Christian Cueva muestra preocupante estado físico tras derrota de Santos