A pesar de que Carlo Ancelotti ha instado a sus jugadores a dejar de lado el asunto de ‘Mbappé’ y las distintas cuestiones contractuales de cada miembro del plantel, Florentino Pérez es plenamente consciente de que en un futuro cercano enfrentarán decisiones complicadas en lo que se refiere a la continuidad de algunos elementos del club. Uno de estos es Luka Modrić, quien se encuentra bajo contrato con el Real Madrid hasta junio de 2024, y ya existe un equipo que ha expresado públicamente su deseo de fichar al futbolista el próximo año.

El club en cuestión es el histórico Dinamo de Zagreb, de la primera división de Croacia y en donde Modric inició su trayectoria profesional. La presidenta del club en mención, Vlatka Peras, expresó esto de manera inequívoca durante una entrevista concedida al medio Index, cuando se le consultó sobre la posibilidad de un retorno del mediocampista.

“Está en el último año de contrato, le llamaré este invierno, claro. Entonces, ¿cómo es posible que el Dinamo no quiera que Luka Modric regrese? No puedo decir que esté en contacto constante con él, pero conozco a miembros de su familia. Para él tendría sentido volver al Dinamo al final de su carrera, ¿por qué no?”, precisó la dirigente.

Peras, asimismo, declaró que realizarán todos los esfuerzos posibles para concretar la incorporación de Luka, quien, en la actualidad, se encuentra en el banquillo del conjunto merengue: “Sin duda, el Dinamo hará todo lo que esté a su alcance para que esto suceda. Ahora veremos si eso será suficiente”.





Real Madrid: lo que se le viene

Luego de vencer 2-1 a la Real Sociedad, el Real Madrid deberá enfocarse en su próximo reto. Su contrincante será nada menos que el FC Unión Berlin, de la Bundesliga, con el que se medirá el miércoles 20 de septiembre desde la 11:45 de la mañana (hora colombiana y peruana), en el Estadio Santiago Bernabéu.

Ojo, el compromiso será parte de la primera jornada de la fase de grupos de la Champions League. El cuadro madridista, en el certamen mencionado, además, comparte zona con el Napoli de Italia y el Braga de Portugal.

