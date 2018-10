El tema está olvidado. Se trató de un momento caliente y todo está ok. No hay más qué decir. Por algo los jugadores usan sus redes sociales para disculparse y aceptar las mismas. Nada puede quedarse, el fanático debe entenderlo. Si en la previa del Real Madrid vs. Viktoria Plzen , hubo un exabrupto, también se encuentra la solución de forma inmediata.



Sergio Reguilón , lateral izquierdo del Real Madrid, admitió las disculpas de Sergio Ramos, que le propinó dos balonazos en el entrenamiento tras recibir un golpe involuntario, y en sus redes sociales escribió: "siempre con mi equipo y con mi capitán".



Reguilón se convirtió en el protagonista accidental de la mañana en la ciudad deportiva del Real Madrid, cuando golpeó la cara de Ramos al lanzarse por un balón en un juego y el capitán reaccionó, con rostro de enfado, pegándole dos balonazos.



"Siempre con mi equipo y con mi capitán, a por la victoria mañana!", respondió Reguilón en sus redes sociales al mensaje de Sergio Ramos en el que se disculpaba y restaba importancia a un pique habitual en entrenamientos.



El equipo terminó de entrenarse y se encuentra listo para ir por el triunfo en la Champions League. Real Madrid no gana hace cinco fechas y espera lograr un triunfo, para llegar entonado para el domingo frente al Barcelona.