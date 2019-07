El plazo del Real Madrid por Pogba: el contrarreloj en el mercado de fichajes

8 de agosto. El reloj de arena ha comenzado la cuenta regresiva en cuanto al destino de Paul Pogba en el mercado de fichajes de verano. ¿Seguirá vistiendo de rojo? ¿Lo hará de blanco? Manchester United no da tregua y Zinedine Zidane comienza a desesperarse porque tenía en cuenta al mediocampista para su proyecto desde el mes de marzo. ‘Zizou’ se ha mostrado contento con las incorporaciones de Luka Jovic, Ferland Mendy, Eden Hazard y Militao, pero necesita de su hombre de confianza en la medular del equipo. Y ese es Pogba.



De acuerdo a medios españoles, Manchester United pide – por lo menos – 160 millones de euros en el traspaso oficial y el Real Madrid , no teniendo a nadie a quien ofrecer a los ‘Red Devils’, tan solo tendría que depositar una fuerte suma de dinero a la cuenta bancaria de los ingleses para comprarse el pasaje de ida a Pogba con destino al aeropuerto de Barajas, de Madrid.



Florentino Pérez y Mino Raiola deben preparar la estrategia de persuasión al United para que baje sus pretensiones económicas y puede hacérsele un espacio a Pogba en la plantilla madridista. Las piezas claves de la negociación son ellos en cuanto al mensaje hacia los directivos del United, que tan solo quieren una fuerte suma sobre el campeón del mundo.



El 8 de agosto se cierre el mercado de pases de la liga inglesa y, mientras tanto, Pogba entrena con el resto de sus compañeros en Asia. El ex Juventus prefiere dejárselo todo en sus manos a su representante para que vea la forma de cómo hace que se mude de Manchester a Madrid. Pogba quiere jugar en el Real Madrid y queda ver todo sobre su futuro.



Paul Pogba cumplió tres temporadas con el Manchester United. No quiere una más. Lo tiene claro él y su agente. Quedan 15 días para que se defina.



