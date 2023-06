Una de las políticas de fichajes del Real Madrid a lo largo de los últimos años ha sido capturar el talento joven y llevarlo de a pocos para que exploten en el momento justo. Los ejemplos de Vinícius Júnior y Rodrygo son los más evidentes, por lo que no sorprende que desde España apunten a que los ‘merengues’ han puesto sus ojos sobre Arda Güler, una de las últimas ‘joyas’ en deslumbrar con su juego en Turquía.

Algunos lo conocen como el ‘Messi turco’, especialmente por su velocidad al momento de gambetear y la facilidad con la que puede sacarse de encima a los rivales. Este hábil delantero pertenece al Fenerbahçe y con tan solo 18 años jugó en 35 partidos a lo largo del último curso, donde pudo anotar seis goles y brindar siete asistencias. Aunque sus números no son tan grandes, lo cierto es que dentro del campo deja sensaciones de mucha soltura para su edad.

Como para cerrar con broche de oro su gran explosión en este curso que terminó, fue clave para que el Fenerbahçe se lleve la Copa de Turquía al vencer por 2-0 al Basaksehir. Güler no solo contribuyó con una asistencia, sino también fue elegido el mejor futbolista del partido.

Según la información de As, no solo el Sevilla estaría interesado en ficharlo, sino también el Real Madrid. Su cláusula de rescisión es de 18 millones de euros y no significa un problema para varios equipos de Europa que pueden solventar un gasto tan pequeño. A pesar de que los andaluces tendrían la primera opción, un llegada al Santiago Bernabéu sería muy tentador para Arda Güler.

“En las últimas semanas, el conjunto mejor posicionado para conseguir su traspaso pareció ser el Sevilla, que se enfrentó a Güler en los octavos de Europa League. Los ‘blancos’, en los últimos años, han apostado fuerte por el talento cada vez más joven: sus informes dan muy buenas sensaciones y, con su edad, solo pueden mejorar”, señala el citado medio español.

No solo el Sevilla y el Real Madrid estarían detrás del turco, sino también algunos clubes de la Premier. Su edad termina siendo un argumento muy tentador para apostar por él, por lo que seguramente muy pronto tendremos novedades sobre su destino. Quizás el apodo de el ‘Messi turco’ le quede muy grande, pero lo cierto es que su juego debe arrojar buenos registros como para que en Europa ya tenga a varios pretendientes.





El delantero, una preocupación para el Real Madrid

Desde la salida de Karim Benzema ha quedado un vacío enorme en la delantera del Real Madrid. Por ahora solo ha llegado Joselu, pero esta incorporación parece ser insuficiente para las exigencias que tendrá el equipo a lo largo de una temporada que nuevamente será extenuante. Evidentemente, esto ya es un dolor de cabeza para Carlo Ancelotti.

Con los partidos de pretemporada a la vuelta de la esquina, la única alternativa parece ser Kylian Mbappé. No obstante, el contexto en el que se mueve el francés es muy cambiante y ya muy pocos saben qué es lo que quiere. A los ‘blancos’ solo les queda esperar se pone firme en no renovar un año más con el París Saint Germain, o si después de todo termina cambiando de opinión a último momento, como ya pasó anteriormente.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.