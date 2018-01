Lo que parece un hecho es que en enero el Real Madrid no fichará a nadie. De hecho, el propio Zidane dejó el tema zanjado el miércoles: "No necesito a nadie y ya está. Soy muy claro: no quiero a nadie". Sin embargo, las cosas pueden cambiar, más aún con Florentino Pérez prácticamente obsesionado con el argentino Mauro Icardi . Aunque su llegada traería algunos problemas.

Fue el propio capitán de los blancos, Sergio Ramos , quien le advirtió al mandamás del Madrid qué ocurría si el del Inter llega al Bernabéu: "Si lo fichas habrá follón con Cristiano Ronaldo ", es lo que le habría avisado el defensor a su presidente según revelan algunos portales españoles.



Y no es para menos, pues la fama que se ha hecho Icardi de conflictivo y arrogante, podrían chocar con la estrella lusa. Pero parece que Florentino no está dispuesto a dejar pasar el 'caramelito' que supone fichar al delantero por 'solo' 75 millones de euros.



Además, el delantero del Inter de Milán, quien lleva anotados 18 goles en 20 partidos en la Serie A, puede jugar la Champions League, lo cual vuelven a Icardi aún más atractivo para llegar en este 2017 que recién empieza.



Aún queda mucho enero y si Florentino Pérez lo quiere, puede fichar a Icardi, incluso a costa de lo que haya afirmado Zidane. Más aún con Coutinho en el Barcelona, el presidente blanco podría dar el golpe sobre la mesa para contrarrestar la competencia con los culés en el mercado de fichajes.