Y no quiere: la reunión de la salida de Isco a la Premier League, pero espera a…

Ya está definida la partida de Isco del Real Madrid , a menos de que haya una sorpresa de último momento en la mente de Zinedine Zidane y Florentino Pérez. El malagueño ha tenido todas las oportunidades posibles y en ninguna ha sido ese futbolista que pretendía el conjunto madridista cuando lo fichó procedente del Málaga. Isco es un buen futbolista, pero no se encuentra a la altura de otros jugadores, por lo que su venta es inminente para el mercado de fichajes de verano. Su salida solo depende de la proyección de la institución que lo quiera.



De acuerdo a medios españoles, hace unos días hubo una reunión entre el presidente del Real Madrid y el jugador para su venta a la liga inglesa. El Arsenal de Unai Emery ha prestado atención por él para el mes de agosto, sin embargo el volante no se encuentra muy interesado en la propuesta de los ‘Gunners’ a falta de títulos en la Premier League. ¿Por qué también se muestra reacio a un equipo que no campeona hace mucho? Hay una razón…



Isco espera que la Juventus de Cristiano Ronaldo formalice la propuesta para ir a jugar a la liga italiana. La ‘Vecchia Signora’ es indomable en la Serie A y también tiene un proyecto para reinar en Europa, teniendo grandes chances de llegar a las semifinales de la Champions League. El malagueño podría irse del Real Madrid alrededor de los 60 millones de euros.



Asimismo, al igual que Isco, otro jugador que ya tendría precio en Chamartín es Gareth Bale, a quien la dirigencia ha cotizado en 130 millones de euros, una fortuna que se paga en la actualidad para el mercado de fichajes. Isco y Bale, con un pie fuera de España.



