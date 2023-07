La denuncia presentada por la Asociación del Pequeño Accionista del Valencia (APAVCF) contra Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, ha sido admitida a trámite por la Fiscalía, según reportaron medios españoles, este lunes 10 de julio. La organización ha tomado acción legal contra el técnico debido a sus declaraciones posteriores al partido disputado en el Estadio de Mestalla, el pasado 21 de mayo, en las cuales afirmó que toda la afición presente en el escenario deportivo había proferido insultos racistas hacia Vinícius Jr. durante el enfrentamiento entre el Valencia y el Real Madrid.

Como se recuerda, en aquella fecha, el brasileño en mención sufrió insultos racistas durante el encuentro entre ‘merengues’ y valencianos. Como respuesta a esta situación con los hinchas locales, el DT, visiblemente enfadado, optó por no abordar temas relacionados con el fútbol durante la conferencia de prensa posterior al compromiso.

En su lugar, dedicó todo el tiempo disponible para denunciar los actos de racismo que Vinícius había recibido en el Mestalla, haciendo una generalización y aprovechando también para lanzar críticas indirectas a LaLiga. “Un estadio entero se ha vuelto loco y le ha cantado mono. (…) Hay algo mal en esta liga”, dijo.

Sin embargo, ‘Carletto’ aclaró sus declaraciones dos días después en una conferencia de prensa llevada a cabo en Madrid. Reconoció que no todos los espectadores habían participado en los incidentes mencionados: “Cuando me refiero a Mestalla no me refiero a 46.000 personas, me refiero a un grupo que se ha portado muy mal”.

En su presentación formal ante la Fiscalía, la asociación instó a realizar una “investigación pertinente” y presentar “la denuncia en nombre de los agraviados”. Además, en un comunicado posterior, dejaron abierta la posibilidad de presentar una querella por injurias contra el estratega madridista.

La APAVCF destaca que su denuncia se basa en el “del enorme daño que se hizo al club y a la afición con esas declaraciones que, además de falsas, traspasaron fronteras”. También resaltan el “poder de influencia de Ancelotti” y “el Real Madrid”, así como los perjuicios en la imagen de la hinchada del Valencia provocados por la acusación generalizada.

Por otro lado, los demandantes enfatizan que su principal objetivo siempre ha sido proteger a los accionistas, abonados y seguidores del Valencia. Hasta el momento de finalizar este artículo, ni Ancelotti ni ningún representante del Real Madrid han emitido declaraciones al respecto.





