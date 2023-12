A comparación de otras temporadas, esta vez Real Madrid tiene varios jugadores lesionados, y la mayoría suele estar en la alineación titular. Aunque Carlo Ancelotti ha sabido sobrellevar la situación (se ubica en el primer lugar de LaLiga y ya clasificó a octavos de final de la Champions), no hay duda de que extraña a sus piezas clave. Una de ellas es Vinícius Júnior, que en noviembre pasado sufrió un desgarro del bíceps femoral. Se pensaba que el brasileño tardaría dos meses y medio en regresar a las canchas, pero todo indica que sería antes de lo esperado.

El exjugador de Flamengo ya regresó al césped y comenzó a realizar algunos trabajos. Eso sí, todavía no se ha unido a sus compañeros para los entrenamientos grupales. Según informa The Athletic, la ‘Casa Blanca’ creía que no iba a contar con ‘Vini’ hasta finales de enero, pero ahora confía en que su vuelta se podría dar entre la primera y segunda semana.

“Fuentes del club, que hablaron bajo la condición de anonimato, no descartaron la posibilidad de que Vinícius esté disponible para la Supercopa de España, que comienza el 10 de enero, mucho antes de lo que los indicios iniciales hablaban de un regreso a las canchas en febrero”, agregó el citado medio.

El ‘carioca’, de 23 años, está trabajando arduamente con el objetivo de volver lo antes posible tras su lesión sufrida en noviembre, en el duelo entre Brasil y Colombia por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Por supuesto, el plan del Real Madrid es no correr el riesgo de que sufra una recaída, así que su regreso dependerá de cómo esté a inicios del 2024. Por ahora, el club es optimista.





Jugadores lesionados del Real Madrid

Real Madrid se ha convertido en un hospital en el inicio de la temporada 2023-24. Los jugadores madridistas que están lesionados, en estos momentos, son Thibaut Courtois, Éder Militao, Kepa Arrizabalaga, Vinícius Júnior, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Luka Modric, Dani Carvajal, Arda Güler.





Real Madrid: ¿qué partidos se le viene?

Luego del triunfo ante Granada, Real Madrid visitará a Real Betis en el Estadio Benito Villamarín (Sevilla). El compromiso, que corresponde a la fecha 16 de LaLiga, está programado para jugarse el sábado 9 de diciembre desde las 10:15 a.m. (hora peruana, 4:15 p.m. en España). La ‘Casa Blanca’ está peleando en lo más alto de la tabla y necesita sumar para no perder el paso.

Unos días después, el martes 12 de diciembre, el equipo ‘blanco’ visitará a Unión Berlín en el Olympiastadion (Berlín), por la sexta jornada del Grupo C de la UEFA Champions League. Cabe destacar que los madridistas se ubican en el primer lugar con 15 puntos y ya clasificaron a octavos de final. Mientras que los alemanes tienen 2 puntos y ya están eliminados. Braga (4 puntos) y Napoli (7 puntos) se juegan el segundo lugar en Italia.





