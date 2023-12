Casi un año después de la histórica consagración de la selección de Argentina en el Mundial de Qatar 2022, nuevos detalles salen a la luz, revelando la cruda realidad que enfrentó uno de los protagonistas clave de aquel plantel: Lautaro Martínez. A pesar de la gloria colectiva, el delantero del Inter de Milán vivió una odisea personal marcada por la lesión y el dolor, una batalla silenciosa que ahora comparte con todos. El ‘Toro’ llegó a Medio Oriente en medio de expectativas y con el peso de ser el goleador del cuadro lombardo en la Serie A italiana.

Sin embargo, las cosas no salieron como él y los aficionados argentinos hubieran deseado. En una reveladora entrevista con Sebastián ‘Pollo’ Vignolo para la serie “Campeones, un año después” de Star+, Martínez abrió su corazón y desveló los entresijos de su participación en la Copa del Mundo.

El delantero argentino confesó que arrancó el torneo con una lesión en el tobillo, una dolencia que arrastraba meses previos a la competencia. La decisión de no detenerse radicó en la necesidad del Inter de Milán, donde sus compañeros, Joaquín Correa y Romelu Lukaku, también se encontraban lesionados, dejándolo como la única opción viable en la delantera.

“No quería parar porque Inter también tenía a (Joaquín) Correa y (Romelu) Lukaku lesionados. Quedaba yo solo de delantero. Estuve jugando vendado, con pastillas, infiltrándome”, reveló Martínez en la entrevista, describiendo los extremos a los que llegó para cumplir con sus compromisos tanto con su club como con la selección nacional.

La lucha del ‘Toro’ no se limitó a los partidos, sino que también se extendió a la preparación previa y posterior a los encuentros. Tomó medicamentos para poder jugar, destacando su determinación por no perderse el Mundial ni ningún otro partido importante. Sin embargo, el sacrificio tuvo un precio elevado.

“Hasta antes de la final de la Champions tomé medicamentos para poder jugar. Antes del partido con Emiratos Árabes (amistoso) hablé con Scaloni y le pedí por favor que me deje descansar para llegar bien al Mundial. Con Arabia también me dolía, me infiltré. También con México y después no daba para más”, confesó el delantero argentino.





Lautaro Martínez fue campeón del mundo con Argentina en el Mundial 2022. (Foto: AFP)





El dolor de Lautaro Martínez





Martínez describió los momentos de agonía y sufrimiento que vivió durante esos días: “El dolor no me permitía entrenar, patear de empeine. A veces en algunos movimientos de frenar y volver a arrancar me hacía ver las estrellas”. Este relato conmovedor pone de manifiesto el coraje y la resistencia del jugador en medio de las adversidades físicas.

La parte más conmovedora de la entrevista llegó cuando Lautaro compartió la dimensión emocional de su lucha: “Me encerraba, lloraba, la pasaba mal en la habitación. Hice venir mucho a mi familia, a mi hija, para que estén cerca. Necesitaba ese toque de felicidad y cariño que te da la familia en esos momentos. Por suerte los tenía cerca. Esos momentos malos en la habitación trataba de pasarlo con ellos. Fue difícil porque me tocó ser el goleador de la era Scaloni hasta la previa”.





¿Cuándo vuelve a jugar la selección de Argentina?





Luego de la fecha 6 de las Eliminatorias 2026, las selecciones sudamericanas no volverán a jugar el proceso clasificatorio hasta septiembre del 2024. Cabe destacar que, en medio de este tiempo, se jugará la Copa América en Estados Unidos. Este torneo está pactado para disputarse entre el 20 de junio y el 14 de julio.

Argentina volverá a tener acción en las Eliminatorias cuando reciba a Chile por la séptima jornada. Este compromiso está pactado para jugarse el jueves 5 de septiembre de 2024. La fecha doble la completará ante Colombia el martes 10 de septiembre.









