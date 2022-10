A puertas de una nueva entrega del Balón de Oro, nuevamente el Real Madrid se encuentra en boca de todos tras las declaraciones de Pascal Ferré, director de France Football, la revista que entrega este galardón. Y es que a propósito del favoritismo de Karim Benzema para quedarse con el trofeo, el titular del medio de comunicación aseguró que el cuadro albo “sabe orquestar campañas” con el fin que sus jugadores sean los ganadores.

Además, indicó que es Florentino Pérez quien se encarga de hacer funcionar toda una maquinaria para enaltecer a sus futbolistas, una situación que, según Ferré, está permitida y no tiene nada de malo.

“Florentino orquesta bien las campañas, de forma tácita, sin derivas, todo lo que hace está autorizado. Son cosas que no te hacen ganar, pero pueden hacer que pierdas cuando hay un mal mensaje o un mal gesto”, indicó para asegurar después clubes como el “Real Madrid son muy fuertes”.

“Su inteligencia es que apoyan a un solo jugador. Durante años fue Cristiano Ronaldo y ahora es Karim Benzema. Eso evita que se dispersen los votos. Saben como funciona esto. No es casualidad si es el club que más veces lo ha ganado”, apuntó en declaraciones con la agencia de noticias EFE.

Pese a todo ello, considera que “eso ya ha sido tenido en cuenta por los jurados, pero no creo que sea un elemento esencial. El Balón de Oro no es el Nobel de la Paz, han votado sobre once meses de competición”.

En otro momento se refirió a la rivalidad que han sostenido Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en los últimos años, acaso la más atractiva en la historia del fútbol. Sobre la ‘Pulga’, indicó que “su récord va a ser muy complicado de igualar, es alguien que encarna bien el Balón de Oro, porque aúna rendimiento individual y colectivo, pero también una cierta idea del espectáculo y una larga longevidad”.

“En 2019 me dijo que se le había olvidado la sensación de placer que suponía ganarlo (después de tres años del último), se había dado cuenta de que lo echaba de menos. En 2021 tuve la impresión de que hablaba con un niño”, agregó para luego expresar que el Balón de Oro es “un premio muy importante para ellos. Es de las pocas cosas que no pueden comprarse. Eso les hace humildes ante este tipo de recompensas, les convierte en niños.





