Real Madrid vs. Barcelona se enfrentarán (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este sábado 28 de octubre, por la onceava jornada de LaLiga. Esta nueva edición del Clásico español tendrá lugar en el Estadio Olímpico Lluís Companys y empezará desde de las 9:15 de la mañana (hora peruana y siete más en España), bajo la transmisión de los canales DIRECTV, ESPN, Star Plus, DAZN, LaLiga TV y Movistar para toda América Latina y Europa. Sigue todas las incidencias de este partidazo por la web de Depor. ¡Imperdible!

“Tener gente de casa es un plus por su compromiso, porque sienten los colores. Tener a gente de La Masía es fantástico, saben de la rivalidad, de la importancia del partido”, dijo este viernes Xavi Hernández.

Como se recuerda, Las lesiones de Frenkie de Jong, Pedri, Robert Lewandowski o Raphinha, ha llevado a Xavi a recurrir en las últimas semanas a jóvenes como Fermín López (20 años) o Marc Guiu (17 años), último descubrimiento de la Masía.

Fue Guiu el héroe de su equipo el pasado fin de semana al marcar el gol de la victoria ante el Athletic Club (1-0) a los 33 segundos de su debut con el primer equipo azulgrana. Un partido en el que el Barça acabó con Guiu y Lamine Yamal (16 años) en la delantera y Gavi (19 años) en el centro del campo.

“A estos chicos les veo en la cara las ganas de jugar, no están nada asustados como nos pasaba a los de mi generación”, afirmó el técnico azulgrana tras el encuentro contra el Athletic.

Por su lado, Carlo Ancelotti confirmó la presencia de Jude Bellingham. “Mañana va a jugar porque está bien, ha hecho una buena recuperación”, afirmó el DT italiano, sobre el volante inglés, repuesto de las molestias que sufrió en el partido de Champions contra el Sporting de Braga el martes (victoria 2-1).

El sábado, frente al Barcelona, además de sobre el centrocampista inglés, el principal goleador del Real Madrid y de LaLiga con ocho goles, los focos estarán sobre Vinicius, cuya figura volvió a ser centro de polémica: un tuit de un directivo del Barça criticando una acción del brasileño en el partido de Champions contra el Braga el martes y minimizando los insultos racistas de que fue objeto volvió a encender la polémica.

Ante ello, el vicepresidente deportivo del Barcelona, Rafael Yuste, se disculpó por el tuit, y Xavi también lo criticó, pero, según la prensa española, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, no acudirá al Clásico molesto por esa acción.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Barcelona?

El enfrentamiento entre Real Madrid vs. Barcelona en la fecha 11 de LaLiga comenzará a las 9:15 de la mañana del sábado 28 de octubre, hora peruana. El mismo horario rige para los países de Colombia y Ecuador. Para Venezuela, Chile y Uruguay, será una hora más (10:15 a.m.). Mientras que en México, es una hora menos (8:15 a.m.).

¿En qué canales TV ver Real Madrid vs. Barcelona?

ESPN y STAR Plus serán las señales principales de transmisión para las personas que se encuentran en Sudamérica. Países como Perú, Ecuador, Colombia, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia, Paraguay y Venezuela tendrán la oportunidad de vibrar con El Clásico. Para España, los canales autorizados son Movistar+ y DAZN. Además, te recomendamos no intentar verlo a través de Fútbol Libre TV, una fuente pirata.





