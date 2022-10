A puertas de una nueva edición del clásico de España entre Real Madrid y Barcelona, la interna del cuadro catalán es un mar de dudas. Luego de empatar con el Inter de Milan y quedar al borde de la eliminación de la Champions League han saltado nuevamente las alarmas en el club azulgrana. Y es que estar al margen de la principal competición europea significa alterar el presupuesto previsto para esta temporada, por lo que la salida de algunos jugadores es inminente: el primero en irse sería Gerard Piqué.

Ya semana pasada la dirigencia de la institución había realizado una asamblea para socios en la que Joan Laporta manifestó que una de las alternativas que manejaba la directiva para contrarrestrs el mal momento económico era que los jugadores acepten una rebaja en sus salarios; sin embargo, ello no ha sido posible. Ninguno vio con buenos ojos la proposición.

“Lo hemos intentado. Hemos hablado con algunos jugadores para negociar una rebaja y no se ha dado. Lo aceptamos con deportividad. Y hemos hecho salidas”, dijo el titular del club azulgrana visiblemente incómodo, para después agregar que “hemos tenido que avalar con 10 millones para poder inscribir a Koundé”.

Así las cosas, uno de los futbolistas que tendría las puertas abiertas el próximo año es el defensor central, señalado recientemente como uno de los culpables de no poder vencer al Inter en la cuarta jornada de fase de grupos de la Liga de Campeones. El zaguero ha estado en el ojo de la tormenta en los últimos tiempos, por lo que su continuidad es prácticamente inviable.

Es sabido que a inicio de la temporada Xavi Hernández conversó con Piqué para manifestarle que no tenía pensado en usarlo como jugador de la oncena titular, por lo que debía pelear el puesto con sus compañeros. El futbolista de 35 años aceptó el reto. No fue considerado en los primeros partidos, pero ante las lesiones de sus compañeros se hizo un hueco en equipo. Lamentablemente para sus intereses, no viene dando la talla.

Diario Marca de España ha señalado que pese a contar con la venia de su entrenador, la directiva “sigue empeñada en que deje el Barcelona al final de temporada. Son conscientes de que hay un contrato firmado al que Piqué puede aferrarse como ha hecho hasta ahora y seguir en el Camp Nou... pero hay otros métodos para convencerle para que salga del club”.





¿Cuándo vuelve a jugar el Barcelona?

La escuadra catalana se verá las caras con el Real Madrid este fin de semana por LaLiga Santander, en una nueva edición del clásico del fútbol español. Recién el día 26 del presente mes recibirán al Bayern de Munich por la Champions League, un duelo en el que tienen que conseguir los tres puntos y esperar un traspié del Inter ante el Viktoria Plzen.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR









VIDEO RECOMENDADO





La historia de los mundiales, ese gran acontecimiento que cada cuatro años deja millones de personas alrededor del mundo pegados a la pantalla, nos deja goles impresionantes. Revive los mejores.