Real Madrid sufrió una sorpresiva derrota en condición de local ante Getafe, y buscará, ante Celta de Vigo, recuperar terreno en LaLiga, para luego enfocarse en su partido por Champions League ante Manchester City. El entrenador de la ‘Casa Blanca’ Álvaro Arbeloa es el centro de las críticas, pues el equipo no logra un rendimiento sostenido.

La ausencia del delantero francés Kylian Mbappé se siente en cada partido y, pese al desequilibrio de Vinícius Júnior, no se alcanza la contundencia de otras fechas. A él, se suman Jude Bellingham, Ede Militao, como algunos jugadores que le hacen falta a los madridistas.

De hecho, tras la última derrota, se escucharon silbidos para los futbolistas que no encontraron respuestas en el campo y fueron neutralizados por un inteligente rival que logró anotar y luego manejó el partido sin inconvenientes.

En frente tendrán a un sólido equipo que viene en alza y que el último domingo venció a domicilio al siempre complicado Girona. El club de Galicia avanzó en la Europa League y trepa a paso firme en la tabla de la competición local.

La última vez que se enfrentaron fue triunfo de los celestes con doblete del delantero sueco Williot Swedberg. En el citado encuentro, jugado en diciembre de 2025, fueron expulsados Fran García, Endrick y Álvaro Carreras.

Los madridistas tienen un amargo recuerdo de su último enfrentamiento ante Celta. (Foto: Getty)

El líder de LaLiga es Barcelona con 64 puntos, seguido de Real Madrid con 60 y Atlético de Madrid con 51. Un poco más abajo se encuentra Celta de Vigo, en la sexta posición con 40 unidades. Cabe mencionar que es la última casilla que otorga plaza para jugar torneos internacionales.

Real Madrid vs. Celta de Vigo: horarios del partido

El encuentro entre Real Madrid vs. Celta de Vigo se disputará este viernes 6 de marzo en el Estadio Abanca Balaídos, programado para las 3:00 p.m. en horario peruano, con dos horas más en Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, y seis horas más en España.

Real Madrid vs. Celta de Vigo: canales de TV en el mundo

La transmisión del partido entre Real Madrid vs. Celta de Vigo estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium. En España se verá por Movistar LaLiga y DAZN. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Celta de Vigo en Perú?

Real Madrid vs. Celta de Vigo se podrá ver en Perú por la señal cerrada de ESPN, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Celta de Vigo en Argentina?

Real Madrid vs. Celta de Vigo se podrá ver en Argentina por la señal cerrada de ESPN, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Celta de Vigo en Colombia?

Real Madrid vs. Celta de Vigo se podrá ver en Colombia por la señal cerrada de ESPN, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Celta de Vigo en Ecuador?

ESPN tiene los derechos de transmisión para ver el partido entre Real Madrid vs. Celta de Vigo en Ecuador, al cual también podrás acceder por el servicio de pago de Disney Plus Premium.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Celta de Vigo en Venezuela?

Real Madrid vs. Celta de Vigo se podrá ver en Venezuela por la señal cerrada de ESPN, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Celta de Vigo en España?

Real Madrid vs. Celta de Vigo se podrá ver en España por la señales de Movistar LaLiga y DAZN.

