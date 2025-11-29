Real Madrid vs. Girona se verán las caras este domingo 30 de noviembre en el Estadio Municipal de Montilivi, en el duelo correspondiente a la fecha 14 de LaLiga 2025-26. En esta previa encontrarás todos los detalles del partido que promete mover la tabla, con los dirigidos por Xabi Alonso obligados a sumar para mantenerse como líderes del campeonato español. Revisa la información para que puedas seguir el encuentro desde casa sin perderte nada.

El cuadro del Real Madrid llega a este choque con cierta presión, luego de dos empates consecutivos en el torneo que redujeron la ventaja que habían conseguido sobre Barcelona. Hoy solo un punto separa a ambos equipos, por lo que cada fecha empieza a sentirse decisiva para las aspiraciones del club merengue.

A pesar de su buen presente en Champions, donde vienen de una victoria vibrante ante Olympiacos, el plantel sabe que debe recuperar consistencia en LaLiga. Xabi Alonso podría apostar nuevamente por un esquema ofensivo, donde la gran duda pasa por la presencia de Kylian Mbappé en el once titular, mientras que se espera el regreso de Franco Mastantuono tras superar su lesión.

Del lado local, Girona afronta una temporada complicada, marcada por errores defensivos que le han costado puntos importantes. El equipo dirigido por Míchel se encuentra en zona de descenso, pero confía en hacerse fuerte en casa y dar el golpe ante uno de los favoritos al título.

Los catalanes tendrán como referencia ofensiva a Vladyslav Vanat, acompañado por la experiencia de Cristhian Stuani, quien podría ingresar desde la banca. En el mediocampo, Azzedine Ounahi es una pieza clave para sostener el juego y tratar de equilibrar el ritmo del encuentro.

El historial reciente también favorece al Real Madrid, que ganó la última vez que se enfrentaron en febrero de este año, en un partido disputado en el Santiago Bernabéu y que terminó 2-0 a su favor. Aun así, Montilivi siempre ha sido una plaza complicada, por lo que no se descarta un duelo más parejo de lo esperado.

¿En qué canales ver el Real Madrid vs. Girona?

El compromiso entre Real Madrid vs. Girona se transmitirá en vivo para Sudamérica a través de ESPN, disponible tanto en televisión como en su servicio streaming de Disney Plus. En España, la señal encargada será Movistar LaLiga y LaLiga Plus. Además, podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Girona?

El partido está programado para este domingo 30 de noviembre, desde las 3:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Uruguay y Chile, el duelo iniciará a las 5:00 p.m; mientras que en México comenzará a las 2:00 p.m.; mientras que en España a las 10:00 p.m.

¿Dónde juegan Barcelona vs. Alavés?

TE PUEDE INTERESAR