Por estas horas, el Real Madrid solo piensa en el partido de cuartos de final de la Champions League ante Juventus. Todos los jugadores están concentrados en clasificar a semifinales. Todos, menos uno. Según el portal español 'Don Balón' la idea de dónde jugará perturba al portero Keylor Navas.



La citada fuente apunta que el portero costarricense tiene la cabeza en otro lado. Para ser más concreto en la Premier League. Y es que a través de su círculo más cerca el 'tico' habría recibido una oferta del Arsenal para ser el reemplazante de Cech en el 2018-19.

Consciente que Real Madrid busca a Allison y lo usará como moneda de cambio con la Roma, Navas quiere adelantarse y le seduce la idea de convertirse en 'Gunner' pese a que este no pasa por su mejor momento en Inglaterra hace mucho tiempo.



"Navas piensa que en el Emirates por fin se sentiría valorado, y es que en el Bernabéu está constantemente en duda. [...] Keylor no quiere ser moneda de cambio, y antes aceptará la oferta que le llega desde Londres", publica la citada fuente sobre el futuro del todavía arquero del Real Madrid.



Hay que recordar que el Real Madrid vs. Juventus , donde Keylor Navas será titular, se jugará este martes desde la 1:45 pm. y será transmitido para toda América Latina a través de la señal de ESPN. Los blanco llegan a este partido de Champions League tras eliminar a PSG, mientras que Juventus hizo lo propio ante Tottenham.