¿En qué canal ver y a qué hora juegan Real Madrid vs. Mallorca por LaLiga?

No te pierdas este gran partido. Real Madrid vs. Mallorca chocan en el Estadio Santiago Bernabéu, por la fecha 3 de LaLiga 2025. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? Este duelo será televisado por DSports, con disponibilidad en la parrilla de canales de DIRECTV, así como en DGo. ¿A qué hora empieza el partido? El duelo empezará a las 2:30 p.m. respecto a la hora peruana, con dos horas más en Argentina, Paraguay y Uruguay, y una hora más en Chile, Bolivia y Venezuela.

Real Madrid empezó la temporada con el pie derecho: vencieron por 1 a 0 a Osasuna y golearon 3 a 0 al recién ascendido Real Oviedo, con un Kylian Mbappé imparable que ya convirtió sus primeros tres goles. El ciclo del entrenador español comienza a levantar vuelo y ya conoce quienes van a ser sus rivales en la fase de liga de la Champions League.

Mallorca, por su parte, no pudo triunfar en la primera jornada y fue vapuleado por el Barcelona con un golazo de Lamine Yamal, y viajará a Madrid con un solo punto producto de una igualdad ante Celta de Vigo, que rescató gracias a un gol de Mateu Morey a falta de tres minutos para el final del encuentro. En su compromiso en el Santiago Bernabéu, no podrá contar con Vedat Muriqi, que fue expulsado en el partido ante el elenco catalán.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Mallorca en el Perú?

DSports es el canal con los derechos televisivos para transmitir este partido de LaLiga, por lo que el Real Madrid vs. Mallorca podrá verse por aquí. Cabe mencionar que esta señal está disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión en streaming a través de DGo.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Mallorca en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el duelo entre Real Madrid vs. Mallorca se transmitirá a través de ESPN+, Fubo Sports, Disney Plus y ESPN Deportes, señales disponibles en todo el territorio estadounidense.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Mallorca en España?

En España, el compromiso entre Real Madrid vs. Mallorca podrá verse por el canal DAZN, que tiene los derechos de LaLiga. Este encuentro también podrá seguirse a través de la app de streaming DAZN.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Mallorca en internet?

Para ver la transmisión, deberás tener acceso a una cuenta de DIRECTV para toda Latinoamérica. Al acceder a este servicio, fácilmente podrás conectarte a la transmisión de DSports. También se puede ver a través de la web de DGo.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Mallorca en el Perú?

De acuerdo a la programación de LaLiga, el partido entre Real Madrid vs. Mallorca está pactado para disputarse este sábado 30 de agosto a partir de las 2:30 p.m.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Mallorca en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el horario para ver el duelo entre Real Madrid vs. Mallorca es a las 3:30 p.m. en ciudades como Washington DC, Nueva York, Nueva Jersey y Miami; mientras que en zonas como Kansas, Dallas y Chicago el partido empezará a las 2:30 p.m.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Mallorca en España?

En España, el choque entre Real Madrid vs. Mallorca por la jornada 3 de LaLiga, está pactado para iniciar a las 9:30 p.m. Los hinchas de ambos clubes en territorio español pueden conectarse a esa hora para ver el partido.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Mallorca en Argentina?

En Argentina, la hora de inicio entre Real Madrid vs. Mallorca está programado para las 4:30 p.m. Los hinchas de ambos clubes en territorio argentino pueden conectarse a esa hora para ver el partido.

