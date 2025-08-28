Este jueves 28 de agosto, en el Grimaldi Forum de Mónaco, se llevó a cabo el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League 2025-26, donde los mejores clubes de Europa conocieron a sus rivales y el calendario que deberán seguir para alcanza la gloria a nivel continental. Real Madrid, por ejemplo, ya conoce a los equipos que enfrentará en esta etapa de la competición.

Recordemos que el conjunto dirigido por Xabi Alonso clasificó a esta edición luego de quedar segundo en LaLiga 2024-25, por detrás del FC Barcelona. En ese sentido, con 15 ‘Orejonas’ en sus vitrinas, el cuadro merengue buscará llevarse su décimo sexto trofeo para mantener como el máximo ganador del torneo.

Tras el sorteo, Real Madrid conoció a sus contrincantes, con varios viejos conocidos en el camino y donde seguro tendremos verdaderos partidazos. Estos son: Manchester City (Inglaterra), Liverpool (Inglaterra), Juventus (Italia), Benfica (Portugal), Olympique de Marsella (Francia), Olympiacos (Grecia), AS Monaco (Francia) y FC Kairat Almaty (Kazajistán).

El encuentro frente al Manchester City será en el Estadio Santiago Bernabéu, con el recuerdo reciente de las últimas veces que se vieron las caras. La más cercana se dio en los play-offs de la pasada temporada, donde los por entonces dirigidos por Carlo Ancelotti eliminaron a los de Pep Guardiola con un global de 6-3.

El cruce con el Liverpool, por otro lado, será en Anfield. En la campaña 2024-25, estos clubes también midieron fuerzas en la Fase de Liga, con una victoria de los ‘Reds’ por 2-0 en la quinta jornada, gracias a las anotaciones de Alexis Mac Allister y Cody Gakpo. Ahora los merengues van por la revancha e irán con todo para llevarse los tres puntos de Inglaterra.

Otro choque importante será frente a la Juventus, nuevamente en el Estadio Santiago Bernabéu. Aunque la ‘Vieja Señora’ no es la antes, buscarán plantear un partido complejo en la capital española, esta vez con el croata Igor Tudor en el banquillo. La última vez que se enfrentaron fue por los octavos de final del Mundial de Clubes 2025, con victoria blanca con el tanto de Gonzalo García.

Los otros compromisos del Real Madrid van de la siguiente manera: frente al Benfica en el Estadio da Luz; contra el Olympique de Marsella en casa; ante el Olympiacos en el Estadio Georgios Karaiskakis; frente al AS Monaco nuevamente en el Bernabéu; y finalmente contra el FC Kairat Almaty en el Estadio Central de Almaty. ¿Podrán los blancos terminar entre los ocho primeros y clasificar sin sobresaltos a los octavos de final?

Rivales del Real Madrid:

Manchester City (Inglaterra)

Liverpool (Inglaterra)

Juventus (Italia)

Benfica (Portugal)

Olympique de Marsella (Francia)

Olympiacos (Grecia)

AS Monaco (Francia)

FC Kairat Almaty (Kazajistán)

Fixture del Real Madrid:

Real Madrid vs. Manchester City

Liverpool vs. Real Madrid

Real Madrid vs. Juventus

Benfica vs. Real Madrid

Real Madrid vs. Olympique de Marsella

Olympiacos vs. Real Madrid

Real Madrid vs. AS Monaco

FC Kairat Almaty vs. Real Madrid

¿Cuál es el nuevo horario de la final de la Champions League?

La final de la Champions League, que en la temporada 2025-26 se disputará en el Puskás Aréna (Budapest, Hungría), se disputará a las 11:00 a.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, el evento arrancará a la 1:00 p.m.; en Venezuela, Chile y Bolivia, el pitazo inicial se dará a las 12:00 p.m.; por último, en México la definición iniciará a las 10:00 a.m.

¿En qué canal se verá la final de la Champions League?

En cuanto a la transmisión de la final de la Champions League, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

