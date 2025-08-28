Este jueves 28 de agosto, en el Grimaldi Forum de Mónaco, se llevó a cabo el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League 2025-26, donde los mejores clubes de Europa conocieron a sus rivales y el calendario que deberán seguir para alcanza la gloria a nivel continental. FC Barcelona, por ejemplo, ya conoce a los equipos que enfrentará en esta etapa de la competición.

FC Barcelona clasificó a esta edición de la Champions League 2025/26 como vigente campeón de LaLiga. De la mano de Lamine Yamal, buscará ganar una nueva ‘Orejona’ luego de diez años. En total, ganó este trofeo en cinco ocasiones.

Tras el sorteo, el cuadro azulgrana conoció a sus rivales con promesa de partidazos. Estos son: PSG (Francia), Chelsea (Inglaterra), Eintracht Frankfurt (Alemania), Brujas (Bélgica), Olympiacos (Grecia), Slavia Praga (República Checa), FC Copenhague (Dinamarca) y Newcastle (Inglaterra).

En este mercado de pases, FC Barcelona incorporó el delantero Marcus Rashford, a préstamo desde Manchester United, y sumó al portero Joan García, de buena campaña con Espanyol en LaLiga.

Rivales del Barcelona:

PSG (Francia)

Chelsea (Inglaterra)

Eintracht Frankfurt (Alemania)

Brujas (Bélgica)

Olympiacos (Grecia)

Slavia Praga (República Checa)

FC Copenhague (Dinamarca)

Newcastle (Inglaterra)

Fixture del Barcelona:

Barcelona vs. PSG

Chelsea vs. Barcelona

Barcelona vs. Eintracht Frankfurt

Brujas vs. Barcelona

Barcelona vs. Olympiacos

Slavia Praga vs. Barcelona

Barcelona vs. FC Copenhague

Newcastle vs. Barcelona

¿Cuál es el nuevo horario de la final de la Champions League?

La final de la Champions League, que en la temporada 2025-26 se disputará en el Puskás Aréna (Budapest, Hungría), se disputará a las 11:00 a.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, el evento arrancará a la 1:00 p.m.; en Venezuela, Chile y Bolivia, el pitazo inicial se dará a las 12:00 p.m.; por último, en México la definición iniciará a las 10:00 a.m.

¿En qué canal se verá la final de la Champions League?

En cuanto a la transmisión de la final de la Champions League, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

