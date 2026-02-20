Real Madrid quiere conseguir una nueva victoria y mantener su ventaja de dos puntos sobre su escolta en LaLiga, FC Barcelona, y para eso deberá imponerse este fin de semana a Osasuna, por la jornada 25 del campeonato español. Los de la ‘Casa Blanca’ suman, hasta la fecha, 60 puntos, dos más que los blaugranas. Además, llevan cuatro victorias consecutivas en todos los torneos.

Real Madrid llega a Pamplona en un momento de dulce autoridad. Tras asaltar el liderato y aprovechar los recientes tropiezos del Barcelona, el equipo ahora dirigido por Álvaro Arbeloa encadena cinco victorias consecutivas en el campeonato doméstico. Los merengues vienen con la moral al tope después de vencer 4-1 a la Real Sociedad en la última jornada y de encarrilar su eliminatoria europea con un triunfo 1-0 ante el Benfica.

Por su parte, Osasuna de Alessio Lisci se presenta como un hueso duro de roer en su cancha. Los rojillos ocupan la décima posición de la tabla y atraviesan una racha de imbatibilidad de cinco partidos, sumando victorias importantes ante el Celta y Real Oviedo. Con Ante Budimir en buen momento —anotando cinco goles en sus últimas cinco apariciones—, el conjunto de Pamplona sueña con dar el golpe.

En el apartado de bajas, Real Madrid llega con la defensa mermada. La noticia de última hora es la lesión muscular de Dean Huijsen, quien se une a la ausencia prolongada de Éder Militão. Además, Jude Bellingham y Rodrygo Goes continúan fuera, aunque Arbeloa ha recuperado a Raúl Asencio para la zaga. El peso ofensivo recaerá nuevamente en la dupla Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, quien llega un estado físico envidiable tras registrar ocho participaciones de gol en sus últimos ocho encuentros.

Osasuna también presenta algunas ausencias significativas en su esquema. El técnico no podrá contar con Iker Benito ni con el central Enzo Boyomo, ambos fuera por problemas físicos. Sin embargo, el resto del equipo está disponible, destacando la presencia de Aimar Oroz y Moncayola en el centro del campo para intentar disputar la posesión a un Madrid que suele sufrir en El Sadar.

Históricamente, este escenario siempre ha sido complicado para los merengues. Aunque el Real Madrid ha dominado los últimos enfrentamientos —incluyendo un 1-0 en la primera vuelta de esta temporada—, el recuerdo del 1-1 en la pasada visita a Pamplona sigue fresco. Se espera un partido de alta intensidad donde el Madrid buscará ampliar su ventaja de dos puntos sobre el Barça, mientras que Osasuna intentará acercarse a los puestos europeos.

Real Madrid y Osasuna se vuelven a ver las caras por LaLiga. (Foto: AFP)

¿En qué canal ver Real Madrid vs Osasuna por LaLiga?

El partido entre Real Madrid y Levante por la jornada 25 de LaLiga será transmitido en territorio peruano a través de la señal de DSports. Además, el encuentro podrá seguirse vía streaming mediante la plataforma DGO, disponible para dispositivos móviles y smart TV. En España, el duelo se verá por Movistar LaLiga, mientras que en otros países de la región también contará con señal internacional.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Osasuna por LaLiga?

El encuentro está programado para disputarse este sábado 21 de febrero y comenzará a las 12:30 de la tarde en horario peruano. En Colombia y Ecuador se jugará a la misma hora, mientras que en Bolivia y Venezuela arrancará a las 11:30 a.m. En Argentina, Uruguay, Brasil y Chile el pitazo inicial será a las 2:30 p.m., y en España se disputará desde las 6:30 de la tarde.

