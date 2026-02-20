Universitario de Deportes y Cusco FC son los dos representantes peruanos confirmados en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Sporting Cristal podría acompañarlos, en caso supere a 2 de Mayo y también salga airoso en la Fase 3 del certamen. De momento, la CONMEBOL publicó fecha y hora para la realización del sorteo de la fase de grupos que tendrá como sede la ciudad de Luque, en Paraguay.

Tantos los cremas como los dorados conocerán su suerte en esta instancia el jueves 19 de marzo desde las 6 de la tarde (hora peruana). Cabe resaltar que el tricampeón peruano se ubicará en el bombo 2, lo que en principio le permitirá evitar algunos rivales de más jerarquía e historia a diferencia de otras ediciones. Todo esto debido a la posición que ocupa en el ranking CONMEBOL.

A tan solo unas semanas para el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores, la CONMEBOL publicó una nueva regla que ya comenzó a aplicarse en la fase previa de este certamen. Habrá una pausa de hidratación en cada tiempo y tendrá un minuto y medio de duración como máximo. Esto se repetirá a lo largo del torneo.

En su momento, esta práctica se daba en cotejos con altas temperaturas o ciudades de altura, pero ahora estará fijo durante toda esta edición. La idea que tienen es aprovechar ese momento para mostrar imágenes de los jugadores con otra perspectiva y las cámaras apuntando cerca a cada entorno serán fundamentales. También será importante para que los entrenadores aprovechen estos segundos en dar indicaciones a sus jugadores.

Los bombos del sorteo de la Copa Libertadores 2026

Bombo 1

Flamengo (actual campeón)

Palmeiras (1)

Boca (4)

Peñarol (5)

Nacional (8)

Liga de Quito (10)

Fluminense (11)

Independiente del Valle (16)

Bombo 2

Lanús (campeón de Copa Sudamericana)

Libertad (17)

Estudiantes de La Plata (18)

Cerro Porteño (20)

Corinthians (22)

Bolívar (23)

Cruzeiro (29)

Universitario de Deportes (32)

Bombo 3

Junior (34)

U. Católica (35)

Independiente Santa Fe (53)

Rosario Central (48)

Always Ready (64)

Coquimbo Unido (82)

Deportivo La Guaira (114)

Cusco FC (142)

Bombo 4

Universidad Central de Venezuela (179)

Platense (223)

Independiente Rivadavia (sin clasificación)

Mirassol (sin clasificación)

Repechaje 1

Repechaje 2

Repechaje 3

Repechaje 4

CONMEBOL anunció fecha y hora del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

¿Cuándo es el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026?

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 se llevará a cabo el jueves 19 de marzo, desde las 6:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; una hora más en Bolivia, Paraguay y Venezuela y dos horas más en Argentina, Uruguay y Chile.

¿Cuándo comienza la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026?

La fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 comenzará el martes 7 de abril con la disputa de la primera fecha. La segunda fecha será entre el 14 y el 16 de abril, la tercera tendrá lugar entre el 28 y el 30 de abril, la cuarta se jugará entre el 5 y el 7 de mayo, la quinta se hará entre el 19 y el 21 de mayo mientras que la sexta y última jornada tendrá lugar entre el 26 y el 28 de mayo.

Sporting Cristal buscará ser el tercer representante peruano en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. (Foto: Getty Images)

TE PUEDE INTERESAR