En el Rímac saben que el partido del fin de semana puede marcar un punto de quiebre en este inicio de temporada. Sporting Cristal recibirá a Universitario en el Estadio Alberto Gallardo en un duelo que no solo enfrenta a dos candidatos, sino que también pone en juego la confianza de ambos planteles. Luego del desgaste por la Copa Libertadores, el comando técnico rimense viene ajustando piezas y evaluando cargas físicas para definir el once. Entre ausencias por lesión y decisiones tácticas, el equipo celeste presentaría algunas variantes llamativas, especialmente en la volante. Paulo Autuori no quiere dejar nada al azar y prepara un equipo que combine experiencia, dinámica y contundencia en ataque.

En la tabla del Torneo Apertura, Sporting Cristal suma 4 puntos, mientras que Universitario de Deportes llega con 7 unidades. El contexto obliga a los celestes a hacerse fuertes en casa para no perder terreno en la pelea.

Para este compromiso, el técnico no podrá contar todavía con Luis Abram, quien continúa en proceso de recuperación y recién la próxima semana iniciará trabajos con balón. A ello se suman jugadores que terminaron sentidos tras el 2-2 ante 2 de Mayo por la ida de la fase 2 de la Copa Libertadores.

En medio de ese panorama, hay un nombre que volverá a aparecer en el torneo local: Luis Iberico. El extremo fue expulsado en el duelo copero, por lo que no estará en la revancha internacional. Esa situación abre la puerta para que sume minutos nuevamente en la Liga 1.

Más de 11 mil hinchas celestes se darán cita este sábado a las 4:00 p.m. en el Sporting Cristal vs. Universitario. (Foto: @dalbertsc).

En el arco se mantendría Diego Enríquez, mientras que la defensa estaría conformada por Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger y Cristiano Da Silva. Una línea que mezcla recorrido y juventud para contener el ataque crema.

La principal novedad estaría en el mediocampo. Autuori apostaría por un tridente con Gustavo Cazonatti, Martín Távara y Yoshimar Yotún, buscando mayor circulación y presencia en la zona central. La inclusión de Távara y el rol de Yotún marcan un ajuste respecto a partidos anteriores.

Más adelantados, Santiago González e Iberico acompañarían a Felipe Vizeu en ofensiva. La intención sería aprovechar la velocidad por los costados y la referencia del brasileño en el área para generar peligro constante.

De confirmarse en las próximas horas, el once de Cristal sería: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Gustavo Cazonatti, Martín Távara, Yoshimar Yotún; Santiago González, Luis Iberico y Felipe Vizeu. El sábado 21 de febrero, desde las 4:00 p.m. en el Alberto Gallardo, se sabrá si esta apuesta le alcanza a los rimenses para dar el golpe ante su clásico rival.

