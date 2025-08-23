Real Madrid vs. Real Oviedo chocan en el Estadio Nuevo Carlos Tartiere, por la fecha 2 de LaLiga 2025. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? Este duelo será televisado por ESPN, con disponibilidad en la parrilla de canales de Movistar TV, Claro TV, entre otros, así como en Disney Plus. ¿A qué hora empieza el partido? El duelo empezará a las 2:30 p.m. respecto a la hora peruana, con dos horas más en Argentina, Paraguay y Uruguay, y una hora más en Chile, Bolivia y Venezuela.

Real Madrid logró un sufrido triunfo por 1-0 sobre Osasuna en el Bernabéu en el debut, gracias a un gol de Kylian Mbappé, quien provocó y convirtió de penal. Con esa victoria, la racha del Madrid sin empatar en LaLiga alcanzó 15 partidos. Ojo, estos equipos no se enfrentan desde noviembre de 2002, y el Madrid no ha perdido ninguno de los últimos seis duelos entre ambos.

Real Oviedo, por su parte, en el inicio de su primera campaña en la máxima categoría desde 2000/01, cayó por 2-0 ante el Villarreal, con un penal fallado por Salomón Rondón que pudo haber cambiado la historia. A pesar de ese amargo debut, se espera un buen ambiente en el estadio Carlos Tartiere, donde el Oviedo ha ganado seis de sus últimos siete partidos.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Oviedo en el Perú?

ESPN es el canal con los derechos televisivos para transmitir este partido de LaLiga, por lo que el Real Madrid vs. Oviedo podrá verse por aquí. Cabe mencionar que esta señal está disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, Claro TV o Win TV, además de su versión en streaming a través de Disney Plus.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Oviedo en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el duelo entre Real Madrid vs. Oviedo, por la jornada 2 de LaLiga, se transmitirá a través de ESPN+, Fubo Sports, Disney Plus y ESPN Deportes, señales disponibles en todo el territorio estadounidense.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Oviedo en España?

En España, el compromiso entre Real Madrid vs. Oviedo podrá verse por el canal DAZN, que tiene los derechos de LaLiga. Este encuentro también podrá seguirse a través de la app de streaming DAZN.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Oviedo en internet?

Para ver la transmisión entre Real Madrid vs. Oviedo por internet de manera oficial, deberás tener acceso a una cuenta de Disney Plus para toda Latinoamérica. Al acceder a este servicio, fácilmente podrás conectarte a la transmisión de ESPN. También se puede ver a través de la web de Disney Plus.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Oviedo en el Perú?

De acuerdo a la programación de LaLiga, el partido entre Real Madrid vs. Oviedo está pactado para disputarse este domingo 24 de agosto a partir de las 2:30 p.m.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Oviedo en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el horario para ver el duelo entre Real Madrid vs. Oviedo es a las 3:30 p.m. en ciudades como Washington DC, Nueva York, Nueva Jersey y Miami; mientras que en zonas como Kansas, Dallas y Chicago el partido empezará a las 2:30 p.m.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Oviedo en España?

En España, el choque entre Real Madrid vs. Oviedo por la jornada 2 de LaLiga, está pactado para iniciar a las 9:30 p.m. Los hinchas de ambos clubes en territorio español pueden conectarse a esa hora para ver el partido.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Oviedo en Argentina?

En Argentina, la hora de inicio del partido entre Real Madrid vs. Oviedo está programado para las 4:30 p.m. Los hinchas de ambos clubes en territorio español pueden conectarse a esa hora para ver el partido.

