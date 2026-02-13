Real Madrid busca una victoria y no perderle pisada al líder de la LaLiga, FC Barcelona, y para eso deberá imponerse este fin de semana a la Real Sociedad, por la jornada 24 del campeonato. Los de la ‘Casa Blanca’ suman, hasta la fecha, 57 puntos, solo uno menos que los blaugranas.

Sin bajas por lesión, y en su feudo del estadio Santiago Bernabéu, los dirigidos por Álvaro Arbeloa parten como favoritos, sin embargo, la visita no será un rival fácil e incluso hace unas semanas venció al primero de la clasificación.

Además, los de San Sebastián llegan con la moral al tope, tras sacar ventaja en el duelo de ida por las semifinales de la Copa del Rey ante Atlético de Bilbao el último miércoles, y así acumula tres partidos seguidos con triunfo.

Por su parte, Real Madrid, pese a no pasar por su mejor momento deportivo, derrotó en la última jornada a Valencia en Mestalla por 2-0 con goles de Álvaro Carreras y Kylian Mbappé.

Precisamente, el delantero francés es la carta goleadora de los dueños de casa y acumula 38 goles en 31 encuentros, encaminado a ser nuevamente la bota de oro. En tanto, el portugués Gonçalo Guedes será el 9 y amenaza de Real Sociedad.

La última vez que ambos clubes se enfrentaron fue por la fecha 4 del torneo con triunfo de Real Madrid en condición de visita por 2-1 con goles de Kylian Mbappé y Arda Güler. Mikel Oyarzabal descontó para Real Sociedad.

Mbappé fue la figura del triunfo de Real Madrid en su última partido ante Real Sociedad. (Foto: Getty)

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Real Sociedad?

El partido entre Real Madrid y Real Sociedad por la jornada 24 de LaLiga será transmitido en territorio peruano por la señal de ESPN y Disney Plus, además de por Movistar LaLiga para todo España. Ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. Todas las incidencias las tendrás en la web de Depor.

¿Cuándo y a qué hora juega Real Madrid vs. Real Sociedad?

El encuentro está programado para disputarse este domingo 8 de febrero y comenzará a las 3:00 p.m. en horario peruano. En Colombia y Ecuador se jugará a la misma hora, mientras que en Bolivia y Venezuela arrancará a las 4:00 p.m. En Argentina, Uruguay, Brasil y Chile el pitazo inicial será a las 5:00 p.m., y en España se disputará desde las 9:00 p.m.

