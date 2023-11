Real Madrid vs. Valencia EN VIVO: a qué hora juegan vía ESPN y Fútbol Libre TV

Real Madrid vs. Valencia se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este sábado 11 de noviembre por la fecha 13 de LaLiga de España en partido que se llevará a cabo en el estadio Santiago Bernabéu. El partido está programado para las 3 de la tarde (hora peruana y 09:00 p.m. en España) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus, SKY Sports y DAZN para España. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos clubes.

La conferencia de prensa de Ancelotti antes del Real Madrid vs. Valencia. (Video: EFE)

Real Madrid vs. Valencia: posibles alineaciones

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Nacho, Alaba, Mendy; Camavinga, Kroos, Fede Valverde, Bellingham; Vinícius, Rodrygo.

Valencia: Mamardashvili; Correia, Paulista, Mosquera, Gayà; Pepelu, Javi Guerra; Fran Pérez, Sergi Canós, Diego López, Hugo Duro.