Real Madrid vs. Villarreal se ven las caras este sábado 4 de octubre, en el cruce correspondiente a la fecha 8 de LaLiga 2025-26. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Santiago Bernabéu (Madrid, España), donde los dirigidos por Xabi Alonso buscarán reponerse después de la estrepitosa caída que sufrieron la semana pasada a manos del Atlético de Madrid. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Real Madrid llega con una lectura doble: por un lado, la derrota por 5-2 frente al Atlético de Madrid dejó heridas sensibles y varias dudas defensivas en fase de repliegue; por otro, la goleada por 5-0 frente al Kairat Almaty en Champions significó, el cual dio un respiro necesario y una reafirmación de su potencial ofensivo, de la mano de Kylian Mbappé, Arda Güler y Vinícius Júnior.

Sin embargo, la plantilla blanca no está exenta de complicaciones. Las bajas en defensa siguen marcando la hoja de ruta: Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger y Fernando Mendy seguirán ausentes por lesión, mientras que Éder Militão es duda tras un golpe en el tobillo.

Ante ese panorama, Xabi Alonso ha lanzado un mensaje claro antes del partido: no hay reproches por supuestos rechazos a posiciones (como los rumores sobre Federico Valverde) y nadie se ha negado a actuar donde lo necesite el equipo. Su petición: que el foco esté en el rendimiento colectivo y no en conflictos internos.

Villarreal, por su parte, llega con credenciales sólidas. Ocupa el tercer puesto en la tabla con 16 puntos, tras un arranque de cinco victorias, un empate y una derrota. Sus resultados hablan de regularidad, y el empate por 2-2 con la Juventus en Champions League refuerza su idea competitiva incluso frente a rivales grandes.

Además, el equipo de Marcelino llega en buena forma: ha encadenado tres triunfos consecutivos en Liga, frente a Osasuna, Sevilla y Athletic Club, lo que lo convierte en rival que pisa fuerte. Las bajas en Villarreal también aparecen: Pau Cabanes, Juan Foyth, Logan Costa y Willy Kambwala no estarán disponibles.

Tácticamente, será un choque de contrastes: Real Madrid intentará imponer su verticalidad ofensiva y dominio del balón, pero lo hará con una defensa algo endeble. Villarreal, entre tanto, seguramente tratará de presionar desde arriba, cerrar espacios y buscar contragolpes rápidos para hacer daño.

El ambiente del Bernabéu puede jugar un papel clave. Tras la decepción del derbi, el público espera una reacción contundente. Si el Real Madrid logra controlar el inicio, podría encaminar el partido rápido; si el Villarreal consigue descolocar al rival en los primeros minutos, puede sembrar dudas.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Villarreal?

El compromiso entre Real Madrid vs. Villarreal está programado para este sábado 4 de octubre desde las 2:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 4:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 3:00 p.m.; en México a la 1:00 p.m.; y en España a las 9:00 p.m.

¿En qué canales ver Real Madrid vs. Villarreal?

El partido entre Real Madrid vs. Villarreal se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu, con la transmisión exclusiva de ESPN para todo el territorio peruano, canal disponible en la parrilla de Movistar TV, DIRECTV, Claro TV y entre otros, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

