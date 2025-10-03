Se avecinan cambios en el fútbol peruano. El formato de la Liga 1 para el 2026 será distinto al de este año. Según información de L1 MAX, canal con los derechos de televisión del campeonato, el Directorio de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) viene evaluando realizar una serie de modificaciones para el desarrollo del torneo de cara al próximo año. Al parecer, las modificaciones que se hicieron para este 2025 no gustaron del todo y Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sporting Cristal y el resto de equipos del fútbol peruano tendrán que volver al sistema de antes.

Para empezar, el formato de la Liga 1 2026 será muy parecido al del 2023 y 2024. En principio, se respetará que un hipotético ganador del Apertura y Clausura será declarado automáticamente campeón nacional. Eso sí, no será como este 2025, con unos play-offs a modo de semifinales entre los ganadores de ambos torneos, más los dos equipos con mejor ubicación en la Tabla Acumulada.

Para el 2026, el título nacional se volverá a definir entre el campeón del Torneo Apertura y el del Clausura. Una final directa a ida y vuelta, tal como en 2023, cuando Universitario de Deportes se impuso a Alianza Lima tras igualar primero en el Monumental e imponerse luego en Matute. El año pasado no hubo esta final, pues los cremas fueron bicampeones nacionales sin necesidad de una final al ganar ambos torneos cortos.

Universitario salió campeón en 2023 tras imponerse a Alianza Lima en la final, donde se enfrentaron los ganadores del Apertura y Clausura. (Foto: Universitario)

La novedad es que, además del Torneo Apertura, Clausura y una hipotética final para definir al campeón, habrá un campeonato a mitad de año, una especie de Torneo Intermedio o Copa Bicentenario, donde participen equipos de Liga 1, Liga 2 y Liga 3. Todavía faltan definir las fechas y sedes, además de si los grupos y enfrentamientos se definirán por zonas o regiones. También si el campeón tendrá un boleto a la Copa Sudamericana, como el caso de Atlético Grau, que clasificó a dicho torneo al imponerse en la Copa Bicentenario 2019 estando en Liga 2.

Además, la novedad es que podría aumentar el cupo de extranjeros a siete en total; es decir, uno más a comparación de este año. Sin dudas, una noticia que podría ser bien recibida por los clubes de la Liga 1 y que esperan conocer lo antes posible para ir diseñando la conformación de su plantel para el 2026. Eso sí, falta definir la cantidad de extranjeros que podrán jugar en simultáneo.

Finalmente, el Directorio de la FPF comunicará oficialmente todas estas decisiones en las próximas semanas, y se espera también algún pronunciamiento con respecto a si vuelve la Bolsa de Minutos, que en principio fue un pedido de Manuel Barreto, Jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Selección Peruana.

Felipe Vizeu fue el último extranjero en llegar a Sporting Cristal. El próximo año habrían siete cupos foráneos en Liga 1. (@clubsportingcristal)

