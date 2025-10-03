En medio de una nueva convocatoria en la Selección Peruana, de cara al amistoso de este viernes 10 de octubre frente a Chile en Santiago, hubo muchas novedades dentro de los nombres que fueron considerados. Sin embargo, hubo otros que no entraron en la consideración, como es el caso del goleador nacional de la Liga 1 2025, Jhonny Vidales.

El delantero de Melgar, que en el último triunfo por 2-0 sobre Cienciano contribuyó con un tanto, lleva 18 anotaciones en lo que va de la temporada: 13 con ADT durante el Torneo Apertura y los otros cinco con el ‘Dominó’ en el Clausura. Pese a tener estos números, no entró dentro de la nómina de Manuel Barreto.

Al ser consultado sobre esto, Vidales respondió: “Uno siempre se ilusiona, pero tranquilo porque sé que estamos en un tema de recambio, me parece bien. Estoy muy enfocado en Melgar, y quiero terminar de la mejor manera este año”.

Jhonny Vidales jugó en ADT durante el primer semestre del 2025. (Foto: Liga 1)

‘Agujita’ sabe perfectamente que Barreto eligió a sus convocados tomando en cuenta el recambio generacional que viene exigiendo la Selección Peruana desde hace rato, por lo que este amistoso ante Chile servirá para que muchos de estos chicos tengan rodaje. Eso sí, es paciente y no se desespera con su llamado.

“(Sobre la no convocatoria de varios mayores de 30 años) Sí, de repente, pero se ha demostrado que la edad no tiene nada que ver, se ha demostrado en todo el mundo, pero tranquilo porque es la oportunidad de un recambio”, añadió.

Respecto al encuentro ante Cienciano, donde Melgar volvió a ganar después de su último empate con Comerciantes Unidos, el atacante de 33 años valoró la mejoría que ha tenido el equipo y cómo han podido plasmarlo en el marcador, algo que le venía costando en jornadas pasadas.

“Era un partido muy importante. Estas semanas hemos mejorado muchísimo. Fue un partido duro ante un gran rival, un gran comando técnico que tienen, el primer tiempo nos superaron los primeros 30 minutos, en el segundo tiempo salimos con otra mentalidad”, aseveró en diálogo con L1 MAX.

Manuel Barreto es el actual DT interino de la Selección Peruana. (Foto: FPF)

¿Cuándo jugarán Perú vs. Chile?

Luego de su última derrota por 1-0 a manos de Paraguay, la Selección Peruana volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Chile, en el partido amistoso válido por la fecha FIFA de este mes. Dicho duelo está programado para el viernes 10 de octubre desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Bicentenario de La

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Movistar Deportes por la señal de cable, disponible en los canales 003 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Por señal abierta, el choque de verá por ATV (Canal 9) y América TV (Canal 4). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

Los convocados de Perú para enfrentar a Chile:

Arqueros : Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (CA Banfield - Argentina).

: Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (CA Banfield - Argentina). Defensas : Miguel Araujo (Sporting Cristal), Ánderson Villacorta (CD Mineros Zacatecas - México), Renzo Garcés (Alianza Lima), Ánderson Santamaría (Universitario), César Inga (Universitario), Matías Lazo (FBC Melgar), Cristian Carbajal (Sport Boys) y Marcos López (FC Copenhague - Dinamarca).

: Miguel Araujo (Sporting Cristal), Ánderson Villacorta (CD Mineros Zacatecas - México), Renzo Garcés (Alianza Lima), Ánderson Santamaría (Universitario), César Inga (Universitario), Matías Lazo (FBC Melgar), Cristian Carbajal (Sport Boys) y Marcos López (FC Copenhague - Dinamarca). Volantes : Erick Noriega (Gremio - Brasil), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Castillo (Universitario), Felipe Chávez (Bayern Múnich - Alemania) y Jairo Concha (Universitario).

: Erick Noriega (Gremio - Brasil), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Castillo (Universitario), Felipe Chávez (Bayern Múnich - Alemania) y Jairo Concha (Universitario). Delanteros: Alex Valera (Universitario), Luis Ramos (América de Cali - Colombia), Juan Pablo Goicochea (CA Platense - Argentina), Bryan Reyna (CA Belgrano - Argentina), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps - Canadá) y Joao Grimaldo (Riga FC - Letonia).

Alex Valera (Universitario), Luis Ramos (América de Cali - Colombia), Juan Pablo Goicochea (CA Platense - Argentina), Bryan Reyna (CA Belgrano - Argentina), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps - Canadá) y Joao Grimaldo (Riga FC - Letonia). Sparrings: Fabio Vásquez (Sporting Cristal), D’Alessandro Montenegro (ADT), Edu Villar (Sport Huancayo), Álvaro Rojas (Juan Pablo II) y Víctor Guzmán (Sporting Lisboa - Portugal).

TE PUEDE INTERESAR